Oprava muzea v Českém Těšíně se stala krajskou stavbou roku

„Jsme nadšení a je to veliké ocenění pro architekty a všechny, kteří se na opravě podíleli. Musíme to oslavit,“ radoval se ředitel Muzea Těšínska Zbyšek Ondřeka.

Vzpomenul také strastiplnou cestu, která takovému úspěchu předcházela. „Šestnáct let jsme řešili majetkoprávní záležitosti, sedmnáctý rok se povedlo získat evropskou dotaci a v roce 2018 začaly stavební práce,“ popsal.

Renovace skončila na přelomu let 2019 a 2020, necelého půl roku se pak chystala interaktivní expozice.

Muzeum spadá pod krajský úřad, takže vítězství v patnáctém ročníku prestižní soutěže potěšilo i hejtmana Ivo Vondráka. „Máme nádherné muzeum, které si takové ocenění určitě zaslouží,“ podotkl.

Rekonstrukce zchátralé budovy a tvorba expozice přišly na 113 milionů korun. Evropská unie poskytla devětadevadesát milionů, šest přidal stát, zbytek doplatil kraj.

Do letošního ročníku bylo do krajské části soutěže zařazeno 53 staveb, což je za patnáct let trvání ankety hodnocené předními architekty a dalšími odborníky ve stavebnictví nejvíce.

Ocenění získala například stavba sportovní haly Svojsíkova opět v Českém Těšíně, dále renovace náměstí v ostravském obvodu Jih, moderně pojatý rodinný dům v Šilheřovicích na Hlučínsku nebo sídlo společnosti POLNA v Třinci.

Zvláštní cenu pak získala třeba stavba voliéry kondora královského v Zoo Ostrava a také depozitář Slovenské strely v Kopřivnici.