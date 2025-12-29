Ostudná Hlavní třída v Českém Těšíně se promění, architekti plánují přestavbu

Josef Gabzdyl
  13:25
Kdysi byla chloubou, ale už desítky let je Hlavní třída ostudou centra Českého Těšína na Karvinsku. Zatímco na polské straně pokračující ulice spíše zdobí, na českém území se zchátralostí domů a s četnými prodejnami alkoholu jako by ustrnula v 90. letech minulého století.

Dosavadní neutěšený stav by se však podle plánů českotěšínské radnice měl začít měnit, byť návrat do starých honosných časů bude dlouhý a nákladný. „Situace na Hlavní třídě je dlouhodobě neuspokojivá a její vyřešení bude trvat léta,“ potvrdil českotěšínský místostarosta Jan Pekař.

Na komunikaci vedoucí z Polska přes most Družby až k Nádražní ulici je jen několik opravených domů, například známá kavárna Avion, městské informační centrum a uprostřed Hlavní ulice také sídlo Muzea Těšínska.

Jeho ředitele Zbyška Ondřeku současná podoba této části města vůbec netěší. „Vzhled jedné z nejdůležitějších tepen Českého Těšína, navíc spojnice mezi Českou republikou a Polskem, je stručně řečeno tristní,“ povzdychl si.

Z pozice historika se neubránil porovnání s dobami minulými, zejména pak mezi světovými válkami.

„Tehdy se Hlavní třída proměnila v jakousi živou výstavní skříň s obchody, kavárnami a restauracemi a dalšími, a to nejen nového města, ale vlastně i nového československého státu,“ připomněl ředitel muzea.

Lidové názvy Alkocesta a Čínská čtvrť

Vrátil se však ještě hlouběji do minulosti, a to před rok 1920, kdy bylo historické město rozděleno podle řeky Olše na českou a polskou část.

„Tedy do období, kdy město ještě nedělila státní hranice a před budovou dnešního muzea projížděly tramvaje mířící od nádraží na těšínský rynek. To srovnání pro naši současnost opravdu nevyznívá pozitivně,“ opětovně Ondřeka zmínil postupný úpadek ulice.

Vše o plánované proměně Hlavní třídy

Opravené muzeum ve vlastnictví kraje považuje za zahájení cesty k obnově Hlavní třídy, byť jak přiznal, tento příklad zatím následoval jen málokdo.

„Někdy působí až bizarně, když hostům odjinud ukazujeme staré pohlednice a fotografie, které představují úplně jinou, čistou a elegantní Hlavní třídu, tedy jakou bývala,“ zakončil ředitel Muzea Těšínska.

Mezi obyvateli Českého Těšína se údajně už vžily přezdívky Hlavní třídy jako například Alkocesta nebo Čínská čtvrť odkazující na větší množství prodejen alkoholu, asijských večerek a restaurací.

Město se už v minulosti snažilo změnit tamní stav například výzvami majitelům nemovitostí, aby se pustili do oprav svých zanedbaných domů.

Naopak pozitivně Český Těšín nabízel dotační podíl na rekonstrukcích. To vše však zjevně nestačilo.

Radnice se proto pustila do dalšího snažení, které začalo architektonickou soutěží s názvem Měníme Hlavní. Koncem listopadu se uskutečnila prezentace vítězného návrhu této soutěže od českotěšínského studia FRIS architekti.

„Jednalo se o podrobné vysvětlení celého návrhu, který není jen o jedné vizualizaci. Prezentace byla určena především ke shromáždění názorů a připomínek vlastníků nemovitostí a podnikatelů z Hlavní třídy. Je důležité, aby se jejich zkušenosti a potřeby staly součástí dalšího plánování,“ vysvětlila architektka Katarzyna Jursa Pieleszová.

Občané mohou své nápady i připomínky posílat na adresu architektonického studia. Poté se má návrh měnící Hlavní třídu na městský bulvár s mnoha stromy upřesňovat.

„Hlavně nějak začít“

Kdy se začne s proměnou, však není zatím jasné. „Na koncepčním řešení panuje v rámci zastupitelstva shoda, avšak každé vedení města bude muset respektovat finanční možnosti rozpočtu a momentální stav vypořádání majetkoprávních vztahů,“ upozornil místostarosta Pekař. „Prostě půjde o finance a součinnost majitelů okolních budov.“

Se současnou vizí souhlasí i ředitel muzea Ondřeka. Ví také, že proměna potrvá roky. Ale současně si myslí, že nějak se už začít musí.

„Než stromy vyrostou, tak by zatím město mohlo alespoň začít s tím, co lze udělat již v dohledné době, tedy například s opravami rozbitých chodníků a výměnou zoufale vyhlížejícího osvětlení,“ poukázal na různé možnosti.









