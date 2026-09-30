Šikmý kostel i Kurt Cobain. Těšín láká na to nejlepší ze současného divadla

Jedním z hlavních vrcholů programu bude vizuálně-pohybová inscenace Perpetuum Havel v podání pražského souboru Laterna magika (Národní divadlo) v režii Petra Boháče. Projekt vychází z dosud neuveřejněného libreta Václava Havla a díky nonverbální formě stírá jazykové bariéry mezi českým a polským publikem.
„Přivézt do Těšína Laternu magiku s projektem, který ohromil festival v Avignonu, je splněným snem. Je to přesně to divadlo, které nepotřebuje slova, aby propojilo srdce českých i polských diváků,“ uvádí za české organizátory Petra Slováček Rypienová ze spolku Člověk na hranici.
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Nečekal jsem, že Perníkář bude mít takový úspěch, říká držitel Thálie Panzenberger
Po vizuálním světě Laterny magiky se diváci mohou těšit na mysteriózní drama s prvky fantasy z Jeseníků v podání Divadla Šumperk, které přiveze svou úspěšnou inscenaci Senzibil: Temná strana Jeseníků v režii Petra Mančala. Příběh vypráví o dvou mužích s nadpřirozenými schopnostmi a o věčném souboji dobra a zla.
Výraznou součástí festivalového programu je také přehlídka současného polského divadla. Do Těšína přijede například Teatr Powszechny z Varšavy s oceňovanou inscenací Kobieta samotna v režii Anny Smolar.
Z USA zavítá do Těšína chicagský soubor Trap Door Theatre s inscenací The Martyrdom of Peter Ohey podle absurdní hry polského dramatika Sławomira Mrożka. Režisérka Nicole Wiesner v ní rozehrává groteskní frašku, která se prostřednictvím absurdní situace dotýká témat moci, poslušnosti a rozhodování mezi přijetím nesmyslné reality a vzpourou proti ní. Otázka moci a svobody definuje celý festival Bez hranic.
„Je to také o strachu a odvaze, o schopnosti člověka překonávat vlastní hranice. Vedle velkých inscenací nabízíme i komorní monodramata, fyzické divadlo. Naší snahou je ukázat, že odvaha není jen velké gesto. Někdy je to tichý krok, rozhodnutí, které nikdo nevidí. Všechny inscenace letošního ročníku pracují s momentem, kdy se člověk ocitne na hraně – a musí se rozhodnout, jak dál,“ shrnula Petra Slováček Rypienová.
Syrový pohled na odvrácenou stranu odvahy a svobody lidského života přiveze do Těšínského divadla rovněž ostravské Studio G v podobě hry Perníkář v režii Vojtěcha Štěpánka. Drsná, ale věcná zpověď havířovského vařiče pervitinu v podání Petra Panzenbergera (Cena Thálie 2025) sklízí ohlasy diváků i kritiky. „Perníkář je divadelní zjevení. Je to nesmírně silný dokumentární příběh z našeho regionu,“ podotýká festivalový tým.
Dalším ze zajímavých představení je hra Kurt a Sid, jejíž domovskou scénou je pražská Malostranská beseda. Setkávají se v ní dvě rockové hvězdy, Kurt Cobain a Sid Vicious, které vedou noční dialog o hudbě, slávě i o její odvrácené straně.