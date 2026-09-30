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Šikmý kostel i Kurt Cobain. Těšín láká na to nejlepší ze současného divadla

Martin Jiroušek
  13:33
Těšínské divadlo – Scena Polska nastudovalo polskojazyčnou verzi románu Karin...

Těšínské divadlo – Scena Polska nastudovalo polskojazyčnou verzi románu Karin Lednické Šikmý kostel. | foto: archiv organizátorů

Těšínské divadlo – Scena Polska nastudovalo polskojazyčnou verzi románu Karin...
Nejvzdálenějším hostem bude chicagské divadlo Trap Door s představením The...
Divadlo Šumperk přijede do Těšína s hrou Sensibil: Temná strana Jeseníků.
Pražské divadlo Laterna Magika přiveze představení Perpetuum Havel.
7 fotografií
Od Laterny magiky a Švandova divadla přes současné polské tituly až po hosty z USA – to nejlepší ze současného divadla nabídne 35. ročník Mezinárodního divadelního festivalu Bez hranic/Bez granic od 3. do 11. října v Českém Těšíně a Cieszyně.

Jedním z hlavních vrcholů programu bude vizuálně-pohybová inscenace Perpetuum Havel v podání pražského souboru Laterna magika (Národní divadlo) v režii Petra Boháče. Projekt vychází z dosud neuveřejněného libreta Václava Havla a díky nonverbální formě stírá jazykové bariéry mezi českým a polským publikem.

„Přivézt do Těšína Laternu magiku s projektem, který ohromil festival v Avignonu, je splněným snem. Je to přesně to divadlo, které nepotřebuje slova, aby propojilo srdce českých i polských diváků,“ uvádí za české organizátory Petra Slováček Rypienová ze spolku Člověk na hranici.

Nečekal jsem, že Perníkář bude mít takový úspěch, říká držitel Thálie Panzenberger

Po vizuálním světě Laterny magiky se diváci mohou těšit na mysteriózní drama s prvky fantasy z Jeseníků v podání Divadla Šumperk, které přiveze svou úspěšnou inscenaci Senzibil: Temná strana Jeseníků v režii Petra Mančala. Příběh vypráví o dvou mužích s nadpřirozenými schopnostmi a o věčném souboji dobra a zla.

Výraznou součástí festivalového programu je také přehlídka současného polského divadla. Do Těšína přijede například Teatr Powszechny z Varšavy s oceňovanou inscenací Kobieta samotna v režii Anny Smolar.

Z USA zavítá do Těšína chicagský soubor Trap Door Theatre s inscenací The Martyrdom of Peter Ohey podle absurdní hry polského dramatika Sławomira Mrożka. Režisérka Nicole Wiesner v ní rozehrává groteskní frašku, která se prostřednictvím absurdní situace dotýká témat moci, poslušnosti a rozhodování mezi přijetím nesmyslné reality a vzpourou proti ní. Otázka moci a svobody definuje celý festival Bez hranic.

„Je to také o strachu a odvaze, o schopnosti člověka překonávat vlastní hranice. Vedle velkých inscenací nabízíme i komorní monodramata, fyzické divadlo. Naší snahou je ukázat, že odvaha není jen velké gesto. Někdy je to tichý krok, rozhodnutí, které nikdo nevidí. Všechny inscenace letošního ročníku pracují s momentem, kdy se člověk ocitne na hraně – a musí se rozhodnout, jak dál,“ shrnula Petra Slováček Rypienová.

Syrový pohled na odvrácenou stranu odvahy a svobody lidského života přiveze do Těšínského divadla rovněž ostravské Studio G v podobě hry Perníkář v režii Vojtěcha Štěpánka. Drsná, ale věcná zpověď havířovského vařiče pervitinu v podání Petra Panzenbergera (Cena Thálie 2025) sklízí ohlasy diváků i kritiky. „Perníkář je divadelní zjevení. Je to nesmírně silný dokumentární příběh z našeho regionu,“ podotýká festivalový tým.

Dalším ze zajímavých představení je hra Kurt a Sid, jejíž domovskou scénou je pražská Malostranská beseda. Setkávají se v ní dvě rockové hvězdy, Kurt Cobain a Sid Vicious, které vedou noční dialog o hudbě, slávě i o její odvrácené straně.

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