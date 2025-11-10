Do Českého domu se nastěhují děti, přístavba nezastíní vzhled historické budovy

Darek Štalmach
  14:05
Vnitřní zateplení a dřevěnou přístavbu se dvěma tělocvičnami obsahuje vítězný návrh architektonické soutěže na rekonstrukci někdejšího Českého domu ve Frýdku-Místku. Historická budova má po přestavbě sloužit hlavně dětem a Středisku volného času Klíč.

Město už muselo na záchranné práce objektu, který pořídilo za necelých dvacet milionů korun, vynaložit zhruba polovinu této částky. Samotný nákup navíc napadají opoziční zastupitelé, jeden z nich podal na město žalobu.

Porota vybrala návrh týmu architekta Filipa Vítka. Projekt počítá s tím, že historická stavba zůstane dominantou a doplní ji zapuštěná dřevěná přístavba s velkými sály.

„Historická budova je velkorysá a krásná. Naším cílem bylo její charakter podpořit a zároveň k úpravám přistupovat pokorně,“ řekla členka vítězného architektonického týmu Jana Zavřelová. Podle ní je přístavba navržena tak, aby nepřevýšila původní objekt a bylo zřejmé, co je původní a co nové.

Autoři plánují také atrium, které má propojit různé výškové úrovně a zároveň sloužit jako společný prostor pro děti i rodiče.

„Atrium může fungovat jako galerie, čekárna nebo místo pro divadlo a letní aktivity. Je to variabilní a živý prostor. Konstrukce přístavby je navržena ze dřeva, které umožní rychlou a úspornou výstavbu a přirozeně navazuje na park u řeky,“ doplnila Zavřelová.

Město chce do budovy sestěhovat celé Středisko volného času Klíč, které dnes funguje v několika objektech.

Záchrana zastaví zánik

Primátor Petr Korč připomněl, že město o koupi usilovalo i proto, aby zabránilo jejímu možnému zániku.

„Pokud by město budovu nezískalo, mohla definitivně zmizet. Teď ji máme i s rozsáhlými pozemky a můžeme řešit celou lokalitu komplexně,“ uvedl. Před rekonstrukcí musely Technické služby provést zajišťovací práce, mimo jiné opravu střechy, odstranění nepůvodních přístaveb a vyklizení budovy.

Podle primátora se náklady pohybují kolem deseti milionů korun. Projektová příprava má pokračovat příští rok, město chce v roce 2027 vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele.

Rekonstrukci však provázejí spory o samotný nákup domu. Bývalý náměstek primátora Radovan Hořínek (ANO) podal žalobu na určení vlastnictví. Tvrdí, že město podle něj při koupi nepostupovalo podle zákona.

„Město podle mě vůbec neznalo obvyklou cenu nemovitosti. Pokud ji neznalo, nemohlo rozhodovat, jestli kupuje levněji, nebo dráže,“ uvedl. Podle něj znalecké posudky nebyly způsobilé skutečnou cenu určit. Jednání u soudu je nařízeno na leden.

Primátor Korč to odmítá. „Máme stanovisko ministerstva vnitra, že celý postup byl lege artis. Žaloba realizaci nijak nebrání,“ řekl. Projekt podle něj pokračuje podle plánu.

