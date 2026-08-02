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Kotva, která pamatuje světové oceány, ozdobí opravené náměstí v Třinci

Dalibor Maňas
  13:43
Šest tun vážící kotva někdejší zaoceánské lodi Třinec už čeká ve stejnojmenném...

Šest tun vážící kotva někdejší zaoceánské lodi Třinec už čeká ve stejnojmenném městě na dokončení rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka, aby tam v září spočinula na čestném místě. Jak uvedla primátorka Věra Palkovská (na fotografii), stane se tak v rámci oslav výročí povýšení Třince na město. 28. července 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Šest tun vážící kotva někdejší zaoceánské lodi Třinec už čeká ve stejnojmenném...
Šest tun vážící kotva někdejší zaoceánské lodi Třinec už čeká ve stejnojmenném...
Šest tun vážící kotva někdejší zaoceánské lodi Třinec už čeká ve stejnojmenném...
Šest tun vážící kotva někdejší zaoceánské lodi Třinec už čeká ve stejnojmenném...
18 fotografií
Přes šest tun vážící kotva z československé zaoceánské lodi jménem Třinec dorazila po převozu z nymburského přístavu do hutnické metropole. Legendární artefakt z někdejší flotily Československé námořní plavby nyní čeká údržba a vyčištění. Na začátku září se stane novou dominantou na opraveném náměstí T. G. Masaryka v Třinci.

Poslední pamětník z časů československých námořních lodí neskončil ve šrotu. Loď Třinec, která má na délku skoro dvě stě metrů, zakotvila v nizozemském Rotterdamu.

Na přelomu let 2026 a 2027 by měla loď zamířit do polského Štětína, kde byla před půl stoletím postavena. Tam ji čeká demontáž a sanace, a pak se po částech přesune do republiky. Zhruba polovina její konstrukce včetně části kapitánského můstku a přídě získá Námořní muzeum ve Veletově na Kolínsku.

Na její záchraně se podílejí i Třinecké železárny a město Třinec, které získalo kotvu lodi. Tu vystaví na obnoveném náměstí T. G. Masaryka.

Šest tun vážící kotva někdejší zaoceánské lodi Třinec už čeká ve stejnojmenném městě na dokončení rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka, aby tam v září spočinula na čestném místě. Jak uvedla primátorka Věra Palkovská (na fotografii), stane se tak v rámci oslav výročí povýšení Třince na město. 28. července 2026)
Šest tun vážící kotva někdejší zaoceánské lodi Třinec už čeká ve stejnojmenném městě na dokončení rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka, aby tam v září spočinula na čestném místě. Jak uvedla primátorka Věra Palkovská (na fotografii), stane se tak v rámci oslav výročí povýšení Třince na město. 28. července 2026)
Šest tun vážící kotva někdejší zaoceánské lodi Třinec už čeká ve stejnojmenném městě na dokončení rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka, aby tam v září spočinula na čestném místě. Jak uvedla primátorka Věra Palkovská (na fotografii), stane se tak v rámci oslav výročí povýšení Třince na město. 28. července 2026)
Šest tun vážící kotva někdejší zaoceánské lodi Třinec už čeká ve stejnojmenném městě na dokončení rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka, aby tam v září spočinula na čestném místě. Jak uvedla primátorka Věra Palkovská (na fotografii), stane se tak v rámci oslav výročí povýšení Třince na město. 28. července 2026)
18 fotografií

Kotva z přístaviště v Nymburce odjela na korbě nákladního auta až do hutnické metropole. Projekt Třinec jede domů, na kterém se podílejí Česká lodní společnost, město Třinec i Třinecké železárny či hejtmanství, tak vstoupil do posledního dějství.

„Kotvu jsme naložili na návěs, vše proběhlo bez problémů. Nyní ji vyčistíme a zvážíme, zda ji ještě necháme jednou natřít,“ uvedla Petra Martynková, která má v Třinci na úřadě na starost komunikaci a PR.

Šest a půl tuny v černém. Kotva z poslední tuzemské námořní lodi dorazila do Česka

Primátorka Třince Věra Palkovská přiznala, že má radost, že se kotvu podařilo dostat do Třince.

„Stane se součástí revitalizovaného náměstí, které bude hotové na začátku září. Věřím, že nová dominanta bude využívána obdobně, jako svatý Václav na Václavském náměstí v Praze. Tedy, že si u ní budou lidé sjednávat schůzky nebo třeba i rande,“ řekla.

Podle Palkovské nese kotva poslední zaoceánské lodi v tuzemsku další symboly: studuj, cestuj, sbírej zkušenosti. „Ale hlavně, vrať se pak zpátky do Třince a zakotvi tady,“ popsala.

Plula i za polárním kruhem. Loď Třinec půjde do šrotu, město zachraňuje artefakty

V souvislosti s umístěním kotvy na náměstí se město postaralo o vybudování piedestalu, který už je hotový. „Zajistilo vybudování základu, kotvení a usazení. Náklady na tyto práce včetně dopracování projektové dokumentace činí zhruba 100 tisíc korun,“ uvedla Martynková.

Umístění kotvy na rekonstruované náměstí představuje prvek, který byl do připravovaného projektu obnovy začleněn posléze. „Jako důstojná připomínka významné kapitoly historie města, která doplňuje novou podobu veřejného prostoru,“ vysvětlila.

Třinec je jediným městem, které se k odkazu stejnojmenné lodě přihlásilo. Další lodě bývalé Československé námořní plavby – například Praha, Brno, Kladno či Bratislava – už byly dávno sešrotované.

Projekt Třinec jede domů

Má připomenout historii Československé námořní plavby a příběh námořní lodi Třinec, která nesla jméno města. Podpořilo jej statutární město Třinec: rada města schválila poskytnutí daru ve výši 150 tisíc korun.

Nákup kotvy ovšem není hrazen z rozpočtu města. Její pořízení bylo uhrazeno z dotace Moravskoslezského kraje, kterou na realizaci projektu získala Česká lodní společnost. Město Třinec následně uhradilo náklady spojené s přepravou kotvy z Rotterdamu do Třince ve výši přibližně 95 tisíc korun.

Původním záměrem bylo bezúplatné převedení kotvy do vlastnictví města formou daru. Po následných jednáních se však statutární město Třinec a Česká lodní společnost dohodly na uzavření smlouvy o výpůjčce.

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