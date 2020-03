Lidé se kvůli kolonám na hranicích nedostanou včas do zaměstnání

Kolona od Polska sahala téměř po areál automobilky Hyundai v Nošovicích, na silnici od Mostů u Jablunkova stály kamiony mířící do Těšína už na úrovni Vendryně.

„Je to kvůli kontrolám na hranici, Poláci kontrolují řidiče u vjezdu, jeden kamion jim trvá patnáct minut, tak to nabíhá,“ komentoval situaci jeden z nasazených policistů. Ti stáli na všech příjezdech k otevřeným hraničním přechodům a dohlíželi na pořádek v kolonách.

„Na Český Těšín musíte jet přes Třinec, objížďkou. Na dálnici stojí kamiony, nemusel byste projet,“ posílali policisté řidiče osobních automobilů na objízdnou trasu.

Podobné kolony byly i v okolí Bohumína. Tamní situaci ještě zhoršila ranní havárie kamionu, který nedaleko Bohumína, ve směru na Polsko, narazil do dodávky.

Odpoledne podle ministra vnitra Jana Hamáčka polská strana vydala rozkaz, aby se kontroly na hranicích zrychlily.

Vedle řidičů kamionů, kteří jsou na čekání zvyklí a zařízení, čekali v kolonách i řidiči osobních automobilů. „Vracíme se domů, nic jiného než čekat, nám nezbývá,“ řekl smířeně jeden z Poláků v koloně.

Zdržení kamionů na přechodech a jejich dlouhé kolony ale nejsou jediným problémem s uzavřením hranic. Se zpřísněnými opatřeními se nyní potýkají například ve společnosti OKD. V té nyní pracuje zhruba 1 800 Poláků a 200 Slováků.

Kolaps dopravy ovlivňuje příchod lidí do práce i zásobování

„Na hranicích se vytvářejí dlouhé kolony a zaměstnanci do práce přijíždějí se zpožděním. Po prvním dnu se to týkalo asi 60 procent z nich,“ konstatoval mluvčí OKD Ivo Čelechovský. „Usilujeme o to, aby příslušné orgány zajistily zrychlení kontroly nebo zvýšily počet odbavovacích hraničních míst, například jen pro pendlery v určitých časech.“

A problémy kvůli koronaviru na hranicích, ale i daleko za nimi se dotýkají i dalších firem. „Máme v Itálii materiál, ale nikdo nám jej nechce dovézt. Problém je i s vlastní nakládkou, nejsou lidi,“ popsal vliv současné situace na chod firem Pavel Drobil, spolumajitel strojírenské skupiny Anacot.

Obdobné problémy zaznamenávají i další firmy. „Některé přístavy, kam expedujeme naše výrobky, omezují provoz a zavádějí restrikce, je nedostatek kontejnerů pro dopravu zboží, část zákazníků v Itálii nyní objednané zboží nepřijímá,“ přiblížila situaci ve společnosti Liberty Ostrava, někdejší Nové huti, mluvčí Barbora Černá Dvořáková.

Firma kvůli nebezpečí nákazy omezuje provoz. „Abychom co nejvíce omezili kontakt mezi lidmi, snížili jsme počet zaměstnanců, kteří chodí do práce, na nejnutnější minimum.“

V dalších firmách už je pravidlem třeba měření teploty při vstupu do areálu. Jako je tomu například v automobilce Hyundai v Nošovicích. Tamní odboráři požadují už několik dnů přerušení výroby, firma to zatím neplánuje.