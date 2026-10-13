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Polské přístavy chtějí návrat českých firem. Zajímá je i Ostravsko

Darek Štalmach
  6:14

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Zástupci polských přístavů a logistických firem představili na zářijové konferenci v Ostravě plány na posílení nákladní dopravy a nová železniční spojení mezi Moravskoslezským krajem a Baltem. (24. září 2026) | foto: Darek Štalmach, MF DNES

Polské přístavy Štětín a Svinoústí chtějí znovu získat větší podíl na přepravě českého zboží. Do Ostravy proto dorazili zástupci přístavů, terminálů i dopravních firem, aby tuzemským podnikům představili své možnosti. Právě Moravskoslezský kraj totiž patří k oblastem, na které se chtějí zaměřit více.

„Pro nás je velmi důležité poznat naše zákazníky a nejlépe je poznat v jejich vlastním prostředí, tady v Ostravě,“ vysvětlil důvody příjezdu na konci září Piotr Maj, předseda Rady uživatelů přístavu Štětín.

Vazby mezi severozápadem Polska a průmyslovým severem Moravy přitom nejsou nové.

Zástupci polských přístavů a logistických firem představili na zářijové konferenci v Ostravě plány na posílení nákladní dopravy a nová železniční spojení mezi Moravskoslezským krajem a Baltem. (24. září 2026)

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„Pamatuji časy, kdy byly ty nákladní proudy skutečně velké a názvy měst jako Ostrava, Bohumín, Třinec, Kladno nebo Brno byly naší každodenností,“ připomněl historické vazby Piotr Maj, který v oboru pracuje přes třicet let.

Nejde ale jen o minulost. „Včera jedna z našich lodí převzala náklad z Ostravy, z Vítkovic,“ uvedl při prezentaci svého terminálu Piotr Maj s tím, že šlo o náklad štětovnic ze společnosti Vítkovice Steel.

Další z přístavních firem, Alfa Terminal Szczecin, má s Ostravou dokonce pravidelné spojení. „Každý týden posíláme do Ostravy jeden vlak metanolu a močoviny. Máme mezi Štětínem a Ostravou pravidelné železniční spojení,“ uvedl zástupce Alfa Terminalu Maciej Grabowicz.

Pro ostravský průmysl tak nejde jen o teoretickou možnost spojení a první navazování kontaktů. Polské přístavy využívá třeba Nová huť při dovozu ocelových bram.

Její generální ředitel Radek Strouhal už dříve iDNES.cz popsal, že pro provoz huti je zásadní dostat materiál včas nejen do polského přístavu, ale následně i vlakem do Ostravy.

Ostrava se rychlovlaky spojí s Polskem asi dřív než s Prahou. Česko zvažuje, jak dál

Samotná cesta po železnici trvá zhruba tři dny. Právě návazná doprava ale podle něj zůstává jedním ze slabých míst spojení Ostravy s přístavy. „Pro další zlepšení jsou důležité dvě věci. První je možnost přijímat lodě s nosností alespoň 50 tisíc tun, což je dnes hodně omezené, druhou pak více slotů na železnici. Ta je dost přetížená,“ přiblížil Strouhal pohled velké firmy, která z polských přístavů pravidelně dováží.

Dopraví terminály

Velké lodě podle něj už do polských přístavů míří, odbavovat je však zatím dokáže jen několik přístavních stání, což ve výsledku snižuje propustnost přístavu.

I proto polská strana slibuje další investice. Přístav ve Štětíně byl prohlouben tak, aby mohl přijímat lodě s ponorem až jedenáct metrů, modernizují se železniční tratě, do budoucna se počítá s nákladními vlaky dlouhými až 750 metrů.

Na letišti v Mošnově začala stavba nákladního terminálu, má zrychlit odbavení

Důležitou roli by měly sehrát terminály v Paskově nebo v Mošnově. „Náš terminál v Paskově slouží jako zázemí pro intermodální přepravu směřující do Česka, na Slovensko, do Rakouska a dalších zemí regionu,“ vysvětlil mluvčí PKP Cargo International Lukáš Kresač.

„Rekordní investice do železniční infrastruktury severojižních spojení jsou dalším impulzem zvyšujícím konkurenceschopnost a propojení českého průmyslu s polskými přístavy,“ doplnil předseda představenstva PKP CI Łukasz Grzesło.

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