Pendolino bude z Prahy do Opavy jezdit častěji, přibudou dva nové spoje

Martin Pjentak
  14:02
Mezi Opavou a Prahou přibudou v červnu nová přímá spojení. Pendolino nyní bude jezdit z Prahy do Opavy také ve čtvrtek odpoledne a v opačném směru pak v pátek dopoledne. Zatím jezdil přímý SC Opavan z Prahy jen v pátek odpoledne a z Opavy v neděli odpoledne.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Stávající Opavany jsou frekvenčně hodně vytížené, ve špičkových termínech je kapacita míst k sezení vyprodaná, a proto jsme se rozhodli nabídku spojení pro letní sezonu rozšířit. Nový čtvrteční odjezd z Prahy a páteční dopolední spoj z Opavy dávají cestujícím větší flexibilitu v cestování, a umožňují tak lépe naplánovat dřívější návrat z pracovních cest, výlet nebo cestu na víkend,“ uvedl náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

České dráhy obnoví přímý spoj, o kterém zpívá Mládek. Vlak pojede jen jednou týdně

Zmíněné spoje poprvé vyjedou 4. června. Čtvrteční vlak SC 513 pojede z Prahy, hlavního nádraží v 16:30 a do Opavy východ dorazí ve 20:01, tedy stejně jako stávající páteční spoj. V opačném směru pojede nově páteční vlak SC 518 Opavan z Opavy východ v 10:53 s příjezdem do Prahy ve 14:26. „Prodej jízdenek byl již spuštěn ve všech prodejních kanálech ČD. Spoje jsou vedeny v povinně místenkovém režimu,“ uvedly ČD v aktuální tiskové zprávě.

Vedle nových spojů budou i nadále pokračovat dosavadní vlaky SC Opavan. V pátek odjíždí vlak SC 513 z Prahy v 16:30 a v neděli jede spoj SC 502 z Opavy východ do Prahy v 15:48.

Rozšíření spojů je zatím plánováno pro období letní sezony, aktuálně je předprodej otevřen do konce srpna. České dráhy během letních měsíců vyhodnotí efektivitu provozu, obsazenost nových spojů a následně rozhodnou o jejich případném dalším provozu po skončení letní sezony. Stejně jako původní dvojice vlaků jsou i nové spoje provozovány výhradně jako komerční vlaky, tedy na obchodní riziko Českých drah.

