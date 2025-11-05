Konec těžby černého uhlí v Česku. Na Karvinsku vyvezou v lednu poslední vozík

Autor: ,
  14:12aktualizováno  14:29
Těžba černého uhlí v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku skončí k 31. lednu příštího roku. Z těžební společnosti OKD odejde ke stejnému datu 750 zaměstnanců a k 28. únoru dalších 150. Na odstupném jim společnost dohromady vyplatí přes půl miliardy korun. Důl ČSM je posledním činným černouhelným dolem v zemi, skončí tak těžba černého uhlí v celém Česku.
Těžba černého uhlí v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku skončí k 31. lednu roku 2026.

Těžba černého uhlí v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku skončí k 31. lednu roku 2026. | foto: ČTK

Těžba černého uhlí v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku skončí k 31. lednu roku 2026.
Těžba černého uhlí v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku skončí k 31. lednu roku 2026.
Těžba černého uhlí v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku skončí k 31. lednu roku 2026.
Těžba černého uhlí v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku skončí k 31. lednu roku 2026.
10 fotografií

Horníkům zbývá z posledních tří porubů neboli dobývacích prostor vytěžit ještě přibližně 200 tisíc tun uhlí. „Toho bude dosaženo na konci ledna, kdy bude těžba na Dole ČSM ukončena. K 31. lednu 2026 odejde 750 zaměstnanců, po ukončení provozu úpravny uhlí k 28. únoru dalších 150,“ uvedla ve středu mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková.

Odcházejícím zaměstnancům OKD vyplatí na odstupném dohromady přes 500 milionů korun, dostanou až jedenáctinásobek průměrného měsíčního výdělku.

Dvoje trenky, dvoje onuce a sbohem. Část horníků naposledy sfárala do dolu ČSM

„Přibližně tři roky deklarujeme, že těžbu v posledním činném černouhelném dole, Dole ČSM, ukončíme v prvním čtvrtletí roku 2026, a z dnešního pohledu jsme tento termín určili správně. Z ekonomického, personálního i legislativního hlediska by další prodloužení těžby už postrádalo smysl. Poslední vozík uhlí tak po téměř 250 letech vyvezeme z dolu na počátku února příštího roku,“ uvedl generální ředitel OKD Roman Sikora.

Předseda hnutí ANO a adept na premiéra Andrej Babiš ČTK řekl, že aktuální situaci ve firmě nezná, odpovědnost podle něj nese končící ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Děním se bude moct zabývat potom, co jeho vláda dostane k záležitosti informace, řekl Babiš. Připomenul, že v předchozím mandátu firmu zachraňoval.

Za deset měsíců roku se OKD vytěžila 985 tisíc tun uhlí. „Na roční plán 1,145 milionu tun tak zbývá vydobýt 160 tisíc tun,“ uvedla mluvčí. V prosinci horníci vytěží dva poruby, v lednu pak ještě z posledního porubu vytěží přibližně 40 tisíc tun uhlí.

Znak Dolu ČSM Sever ve Stonavě na Karvinsku, kde při výbuchu 20. prosince zemřelo v dole třináct horníků. (22. prosince 2018)
Ukončení těžby uhlí ve Stonavě na Karvinsku na dole ČSM. Horníci tam vraceli firmě pracovní vybavení. (29. 8. 2025)
Ukončení těžby uhlí ve Stonavě na Karvinsku na dole ČSM. Horníci tam vraceli firmě pracovní vybavení. (29. 8. 2025)
Ukončení těžby uhlí ve Stonavě na Karvinsku na dole ČSM. Horníci tam vraceli firmě pracovní vybavení. (29. 8. 2025)
10 fotografií

„Zákazníků se zájmem o černé uhlí s přechodem na jiné zdroje energie ubývá. Do našich výsledků se promítá pokles světových cen uhlí i oslabení dolaru, které výrazně podporuje naši konkurenci, importéry uhlí. Předpokládáme ale, že udržením stabilního provozu a důslednými úsporami napříč všemi nákladovými položkami se nám podaří hornickou činnost ukončit v černých číslech,“ uvedl Sikora.

Kromě zhruba 900 zaměstnanců OKD, pro něž už firma nebude mít uplatnění, ukončí v prvním čtvrtletí příštího roku činnost i většina pracovníků dodavatelů důlně-stavebních prací. „Na útlumové práce budeme v počáteční fázi potřebovat zhruba 600 kvalifikovaných zaměstnanců s konkrétními odbornostmi, což bylo hlavním kritériem při určování nadbytečných pracovníků,“ uvedl personální ředitel OKD Radomír Štix.

Pod zem míří poslední kombajn OKD, do konce těžby zbývá zhruba půl roku

Po ukončení ražeb a vybavování porubů technologiemi k dobývání už letos z OKD odešlo 400 kmenových zaměstnanců a 260 pracovníků dodavatelů. „Společnost aktuálně zaměstnává 2300 lidí, z nichž 1750 jsou kmenoví zaměstnanci. Průměrný věk kmenových zaměstnanců je 49 let. Průměrná měsíční hrubá mzda v roce 2024 činila 56 985 korun,“ uvedla Černá.

OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. V minulých letech firma těžbu ve většině dolů ukončila, protože se dlouhodobě nevyplácela. Podnik prostřednictvím společnosti Prisko vlastní stát.

29. srpna 2025
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

ZANIKLÉ TRATĚ: Nákladní vlečky v centru Ostravy byly fenoménem

Devadesátý sedmý díl seriálu Zaniklé tratě se bude věnovat dalšímu ostravskému fenoménu. Právě v Ostravě totiž fungoval největší systém nákladní dopravy na elektrifikovaných místních drahách,...

Slavia - Baník 2:0, domácí se dočkali až po půli, premiérovou trefou rozhodl Vlček

Slávističtí fotbalisté ve 14. kole porazili ostravský Baník 2:0, bodově se dotáhli na Spartu a minimálně do neděle se díky lepšímu skóre posunuli do čela ligové tabulky. Zápas rozhodli po změně stran...

Konec těžby černého uhlí v Česku. Na Karvinsku vyvezou v lednu poslední vozík

Těžba černého uhlí v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku skončí k 31. lednu příštího roku. Z těžební společnosti OKD odejde ke stejnému datu 750 zaměstnanců a k 28. únoru dalších 150. Na odstupném jim...

5. listopadu 2025  14:12,  aktualizováno  14:29

Že se nám daří díky delší letní pauze? To je takový blábol, reaguje třinecký Nestrašil

Čeští reprezentanti vyrážejí na Finské hry a extraliga má první pauzu v sezoně. Třinečtí hokejisté dostali čtyři dny volna, které si útočník Andrej Nestrašil užívá v Praze. „Vyrazil jsem za rodinou,...

5. listopadu 2025  14:01

Dívku na zastávce osahával cizí muž, kriminalisté hledají svědka z fotografie

Možného svědka sexuálního útoku, který se odehrál v polovině září na tramvajové zastávce v Ostravě-Přívoze, hledají kriminalisté. Zveřejnili fotografii muže, který by mohl svou výpovědí přispět k...

5. listopadu 2025  13:43

Rozhodl prezident. Před 80 lety se báňská univerzita stěhovala z Příbrami do Ostravy

Z provizorních prostor v různých částech Ostravy moderní univerzitní kampus, z původních dvou oborů sedm fakult, ze tří stovek studentů současných třináct tisíc studujících. Vysoká škola báňská je v...

5. listopadu 2025  12:46

Hromadná nehoda kvůli srážce s jelenem. Frekventovaný tah u Ostravy stál

Srážka s jelenem zastavila ve středu ráno provoz na frekventované čtyřproudové silnici z Ostravy na Havířov. Postupně zde do sebe narazila tři auta, provoz musel být kvůli nehodě odkloněn.

5. listopadu 2025  10:02

Bývalý přítel ji pronásledoval a vyhrožoval, hlásila to, říkají blízcí zavražděné

Z bývalého přítele byla už zoufalá. Několikrát na policii nahlásila, že ji pronásleduje a vyhrožuje. Na to poukazují známí třiapadesátileté ženy, kterou v neděli 26. října v Orlové na Karvinsku...

5. listopadu 2025  6:20

Sváteční atmosféru v Ostravě opět zpestří vánoční kluziště, vloni přilákalo davy

Děti i dospělí budou moci i letos zadarmo bruslit v centru Ostravy. Zastupitelé města podpořili provoz ledového kluziště na náměstí Dr. E. Beneše dotací tři miliony korun.

4. listopadu 2025  14:21

Od vyhozené baterie z elektrokoloběžky vzplál v Karviné popelářský vůz

Byl to obrovský šok. Když nedávno popelářský vůz v Karviné svážel odpad, najednou si řidič všiml, že uvnitř sběrné nádoby něco hoří. Hrozilo, že plameny pohltí celý vůz. Zareagoval pohotově a...

4. listopadu 2025  11:35

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

4. listopadu 2025  10:38

Jako u Spejbla a Hurvínka. Cestující v Ostravě dostali originální zastávku

Spejbl a Hurvínek mají svoji zastávku v Ostravě-Porubě. Zbrusu novou tvář dostala autobusová zastávka Josefa Skupy v Průběžné ulici, která se proměnila v pokoj legendárních loutek Spejbla a Hurvínka...

4. listopadu 2025  9:22

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Konec závodů. Obce na Frýdecko-Místecku si chválí nové radary, řidiči zpomalili

Ve dvě hodiny odpoledne v místní průmyslové zóně končí směna a Nošovicemi bude proudit obrovské množství aut. Donedávna ještě jejich průjezd připomínal závod bez pravidel. Situace se zlepšila až s...

4. listopadu 2025  6:28

Za napadení Babiše holí dostal muž podmínku, žalobce chce i peněžitý trest

Okresní soud ve Frýdku-Místku potrestal podmínkou třiašedesátiletého Vladislava N., který na začátku září na předvolebním mítinku v Dobré napadl předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Soud rozhodl...

3. listopadu 2025  17:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.