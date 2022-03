Ostravská Černá louka se mění. Místo vakcinace nabídne pomoc uprchlíkům

Školy se připravují na děti z Ukrajiny Ačkoli školy v Ostravě měly jarní prázdniny, chystaly se na přijetí dětí z Ukrajiny, které společně s rodiči utekly před válkou. Pomoc nabízí i město. „Odbor školství bude koordinovat přijetí dětí do škol a školek, které mají odborné zázemí – školní psychology, sociální pedagogy či školní asistenty. Specialisté dětem pomohou se zapojením se do výuky i přes jazykové bariéry,“ uvedla mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná. Pomoc při organizování volného času dětí nabídla městská střediska volného času a řada sportovních či kulturních organizací. O letních prázdninách tak čeká ukrajinské školáky doučování českého jazyka, ale dostanou také možnost účastnit se například příměstských táborů. Bezprizorní nezůstanou ani maminky s předškolními dětmi. Ukrajinské děti přijmou i soukromé školy. A nebudou chtít školné. „Pomoc uprchlíkům je pro nás samozřejmost. Můžeme přijmout děti do mateřské nebo základní školy i na gymnázium. Pod stejné vlastníky patří také jazyková škola, nabídli jsme tedy i pomoc překladatelů a výuku češtiny. Zatím nevíme, jaký bude zájem,“ uvedla ředitelka česko-anglické základní školy Hello v Ostravě-Porubě Ivona Klímová. V Krnově, kde pobývá asi 90 dětí z partnerského města Nadvirna, řešila radnice jejich výuku už v pondělí. „Všechny školy včetně uměleckých i organizace nabízející volnočasové aktivity jsou připraveny děti z Ukrajiny přijmout. Nebudeme pro ně zřizovat speciální třídy, začleníme je do kolektivů. Zatím však do škol nechodí. Kdy začnou, záleží na jejich maminkách,“ řekla mluvčí města Dita Círová.