Zejména za vodu a za energie si v příštím roce připlatí obyvatelé Moravskoslezského kraje. Ceny služeb poskytovaných městy však zůstanou ve valné většině případů na stejné výši jako letos, k čemuž zřejmě přispělo i to, že na začátku října 2026 se uskuteční komunální volby.
Z porovnání údajů jednotlivých radnic a městských firem vyplývá, že rok 2026 nebude znamenat plošný cenový šok. Největší pohyb se soustředí na vodné a stočné, rovněž na ceny tepla, zatímco u nájemného, dopravy a komunálního odpadu převažuje stabilita.

U vody se rozdíly mezi městy dál odvíjejí hlavně od toho, kdo ji dodává. Většina obcí a měst v kraji je napojena na Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, kde cena vodného a stočného od ledna 2026 vzroste o 4,45 procenta na 144,07 koruny za metr krychlový včetně DPH.

„Do ceny se promítají především náklady na obnovu vodohospodářské infrastruktury, provozní výdaje a mzdy,“ uvedl mluvčí SmVaK Marek Síbrt.

Jiná situace je v Ostravě, kde Ostravské vodárny a kanalizace zdraží výrazně méně.

Cena vodného a stočného tam vzroste o 1,7 procenta na 112,99 koruny za metr krychlový.

Teplo v českých domácnostech podraží až o třetinu. Přehled: o kolik víc zaplatíte

„Snažíme se i přes růst nákladů držet cenu vody na co nejnižší úrovni a zároveň zachovat rozsah investic do infrastruktury,“ uvedl generální ředitel Ostravských vodáren a kanalizací Petr Konečný.

Specifickou pozici mají města s vlastními vodárnami. V Bruntále vzroste cena vody na 122,74 koruny za metr krychlový, tedy zhruba o 4,4 procenta. Krnov naopak vodné a stočné pro rok 2026 nemění a zůstává na 79,52 koruny za metr krychlový, což je výrazně méně než ve zbytku kraje.

„K navýšení ceny jsme přistoupili už v minulých letech kvůli investicím do infrastruktury, letos další růst neplánujeme,“ vysvětlil starosta Krnova Tomáš Hradil. I v celostátním srovnání velkých měst by se tak Krnov pohyboval hluboko pod obvyklým cenovým rozmezím.

Ještě pestřejší obrázek nabízí teplo. Zatímco v některých městech cena poroste, jinde lidé na vytápění naopak ušetří. Výrazný pokles hlásí třeba Kopřivnice, kde má teplo zlevnit až o 16 procent.

„Při výpočtu ceny plynu se počítá průměr za poslední tři roky. Nyní již neměly vliv extrémní ceny plynu v roce 2022,“ přiblížil důvody výrazné slevy Igor Kocurek, jednatel společnosti TEPLO Kopřivnice. Levněji budou topit také domácnosti v Bohumíně, které odebírají teplo z Dětmarovické elektrárny. Podle města klesne cena v průměru zhruba o 3,5 procenta.

V Karviné se poplatek za odpad neplatí

Mírný pokles očekává i Nový Jičín. V Ostravě, kde dodává teplo společnost Veolia, zůstávají ceny tepla na letošní úrovni, v dalších městech s teplárnami Veolia může cena stoupnout.

„Ve většině lokalit půjde o změny do šesti procent,“ konstatovala Petra Losertová, mediální zástupkyně skupiny Veolia Energie ČR.

V řádu jednotek procent poroste cena tepla v Třinci, v Havířově by se mělo platit o 6,5 procenta více. U komunálního odpadu se ceny v roce 2026 ve většině měst nemění. Poplatky se v kraji u velkých měst pohybují přibližně od sedmi set až po částky kolem jedenácti set korun.

Výjimkou je Karviná, kde obyvatelé poplatek dlouhodobě neplatí. Radnice zároveň upozorňují, že náklady na odpadové hospodářství rostou. „I přes zvyšující se náklady se snažíme poplatky držet na stejné úrovni,“ uvedla mluvčí Orlové Lenka Kocierzová.

Stabilita převažuje také u nájemného v městských bytech. Většina měst, včetně Bohumína, Krnova nebo Orlové, nájemné pro příští rok nezvyšuje.

