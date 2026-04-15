Dopravci sčítají ztráty kvůli cenám paliv, růst nákladů jde do milionů za měsíc

Martin Pjentak
  7:13
Za velký problém a výraznou finanční zátěž označují autobusoví dopravci v kraji prudký nárůst cen paliv v souvislosti s válkou v Íránu. Podle některých by měl se situací pomoci zadavatel dopravní obslužnosti, což je především Moravskoslezský kraj. Ke vzájemným jednáním ale zatím nedošlo.
ilustrační snímek | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Od konce února, kdy USA zaútočily na Irán, vystřelily ceny paliv o desítky procent. Zdražování jízdného se ale zatím cestující bát nemusejí.

„Rostoucí cena pohonných hmot způsobená konfliktem v Íránu na nás dopadá velmi výrazně a představuje pro nás velký problém,“ uvedl například Miroslav Slaný, mluvčí společnosti Z-Group, zajišťující meziměstské linky v části kraje.

Připomněl přitom, že autobusová doprava je na ceny nafty extrémně citlivá – tvoří totiž velkou část provozních nákladů.

„Jako dopravce zajišťující regionální linky máme vysoký podíl nákladů právě na pohonné hmoty. Každé zdražení, byť třeba jen o desítky haléřů na litr, a my se nyní pohybujeme v řádech několika korun na litr, znamená zvýšení nákladů na každý ujetý kilometr, což je u dlouhých meziměstských linek zásadní,“ popsal Slaný.

Za měsíc ztráta tři miliony korun

Podle jeho slov vzrostly společnosti náklady jen za březen o tři miliony korun. Autobusové linky přitom firma pro kraj provozuje za předem stanovenou, vysoutěženou cenu za kilometr v rámci dlouhodobých smluv.

„Tyto smlouvy sice obsahují kompenzační mechanismy, například indexaci nákladů reagující i na růst cen pohonných hmot, ale indexace se provádí pouze jednou ročně a vždy až zpětně. Navýšené náklady na pohonné hmoty, které musíme vynaložit už nyní, nám kraj reálně proplatí až s ročním či dvouletým odstupem,“ přiblížil Slaný. „Tyto prostředky nám aktuálně chybí a výrazně zatěžují naše cash flow.“

Zmíněná indexace se řídí porovnáním výchozí hodnoty ceny pohonných hmot ve srovnání s průměrnými cenami dle Českého statistického úřadu za konkrétní období.

O něco lépe jsou na tom dopravci provozující městskou dopravu. „U městských doprav je indexace na kvartální bázi, a tak k pokrytí růstu cen dojde dříve. U krajských kontraktů je pak indexace roční. Čili zde může být finanční výpadek delší, a pokud by tato situace byla delší a neunesitelná, jistě bychom vstoupili v jednání s objednatelem,“ objasnil ředitel osobní dopravy společnosti Transdev Slezsko Jakub Vyvial.

„Je nezbytné, aby kraje v této mimořádné a nepředvídatelné situaci poskytly pomoc. Růst cen pohonných hmot se navíc promítá i do dalších nákladových položek, které rovněž rostou, což celkový tlak na ekonomiku provozu ještě zvyšuje,“ nastínil Slaný.

Kraj zatím žádost o kompenzaci nedostal

Kraj prozatím obdržel jedno upozornění, že v případě delšího trvání zvýšených cen pohonných hmot může být vyvoláno jednání o jejich dopadech.

„V tuto chvíli však nejde o formální žádost o kompenzaci. Kraj situaci průběžně sleduje a je připraven jednat v případě, že by to vývoj cen vyžadoval, a to v rámci platných smluvních podmínek,“ uvedla za hejtmanství mluvčí Nikola Birklenová s tím, že v úvahu zatím nepřichází ani omezení spojů.

Zvýšené náklady by se teoreticky mohly projevit i na výši jízdného. To však neurčuje dopravce, ale objednavatel dopravní obslužnosti, tedy kraj nebo města.

„Změna cen pohonných hmot se projevuje v cenách dopravního výkonu s určitým zpožděním. V současné době ale není v přípravě žádná úprava výše cen jízdného,“ řekla mluvčí koordinátora krajské dopravy ODIS Lucie Drahošová.

Dopravci sčítají ztráty kvůli cenám paliv, růst nákladů jde do milionů za měsíc

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

