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Demolice Slezanky mění střed Opavy, o nové podobě zástavby se bude diskutovat

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  6:25
Bourání skončilo, druhá část bývalého obchodního komplexu Slezanka je pryč. V historickém centru Opavy se otevřely výhledy, které pamatují jen ty nejstarší generace. Následovat bude průzkum archeologů a také hledání nové podoby zástavby Horního náměstí.
V Opavě padla i druhá část Slezanky. Horní náměstí se otevřelo do vnitrobloku za Slezankou směrem k Popské ulici. (23. října 2026)
Stavebníci v lokalitě ještě pracují, dočišťují a zajišťují pozemek po zbourané druhé části socialistické stavby. Oblast lemuje oplocení. (23. října 2026)
Stavbaři se v Opavě pustili do druhé etapy bourání bývalého obchodního domu Slezanka. (3. září 2026)
Stavbaři se v Opavě pustili do druhé etapy bourání bývalého obchodního domu Slezanka. (3. září 2026)
Stavbaři se v Opavě pustili do druhé etapy bourání bývalého obchodního domu Slezanka. (3. září 2026)
24 fotografií

„Už z dětství si tam prázdný prostor pamatuji, bývaly tam cirkusy,“ netajila dojetí z pomyslného návratu do starých časů Marie Pospíšilová, zatímco si s přítelkyněmi na mobil v pátek dopoledne fotila pozměněné centrum Opavy.

„Celé náměstí má úplně novou perspektivu. Stačilo by vydláždit, přidat trávníky, stromy, lavičky a hotovo,“ věděla by si Marie Pospíšilová rady i s novou podobou místa.

Stavebníci v lokalitě ještě pracují, dočišťují a zajišťují pozemek po zbourané druhé části socialistické stavby. Oblast lemuje oplocení.

Stavbaři bourají druhou část Slezanky, okolní památky pohlídají senzory

„Do konce listopadu má být demolice druhé etapy dokončena,“ uvedl mluvčí opavské radnice Roman Konečný s tím, že na začátek listopadu se chystá veřejná debata o nové podobě lokality.

Veřejnost bude o podobě zástavby diskutovat 2. listopadu.

Jisté je, že pouze dlažba, trávníky a stromy Slezanku nenahradí, hledá se podoba nové zástavby. Opavská radnice připravuje architektonickou soutěž a její zadání bude vycházet z názoru architektů a urbanistů i obyvatel, podnikatelů a majitelů nemovitostí v okolí.

Letní workshop s odborníky ukázal, že se shodnou na podobných principech – například respektování půdorysu původní předválečné zástavby nebo vzniku centrální dominanty v podobě objektu pro společenské akce, který by se mohl operativně měnit i na krytou tržnici či na výstavní prostor.

Setkání s veřejností se uskuteční 2. listopadu v Breda Pointu a Opava na konec roku připravuje také celoměstský elektronický dotazník.

Bydlení chudiny i místo pro novou radnici. Oblast kolem Slezanky má pestrou historii

Novou zástavbu, optimálně s původní uliční sítí, preferují také památkáři – byla i jejich podmínkou v povolovacím procesu demolice. „Rozvržení ulic a prostranství má přímou vazbu na počátky města a částečně odráží i situaci před jeho založením. V místě, kde došlo po 2. světové válce k necitlivé asanaci, by mělo dojít alespoň k částečné obnově čitelné historické struktury,“ vysvětlil ředitel ostravského pracoviště NPÚ Michal Zezula.

Rohová část Slezanky (modrá značka) padla jako první, čelní část (červená značka) ji teď následovala.

Rohová část Slezanky (modrá značka) padla jako první, čelní část (červená značka) ji teď následovala.

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Poukázal i na odhalené zadní trakty domů. „Po demolici Slezanky se odkryly zadní trakty zástavby na Ostrožné ulici i Rybím trhu, původně skryté ve dvorech. Pokračováním demolic budou přerušeny uliční čáry a úplně se odhalí slepé štítové zdi památkově chráněného Mariánského ústavu. Takový stav bude pouhým torzem městského prostředí a jeho ponechání jako volné plochy, byť se zelení, je pro historické centrum města nemyslitelné,“ dodal Zezula.

Architektonická soutěž, jejímž výsledkem by měl být návrh podoby, rozvržení i využití nové zástavby, má být vyhlášena příští rok na jaře.

9. února 2026
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