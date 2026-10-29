„Už z dětství si tam prázdný prostor pamatuji, bývaly tam cirkusy,“ netajila dojetí z pomyslného návratu do starých časů Marie Pospíšilová, zatímco si s přítelkyněmi na mobil v pátek dopoledne fotila pozměněné centrum Opavy.
„Celé náměstí má úplně novou perspektivu. Stačilo by vydláždit, přidat trávníky, stromy, lavičky a hotovo,“ věděla by si Marie Pospíšilová rady i s novou podobou místa.
Stavebníci v lokalitě ještě pracují, dočišťují a zajišťují pozemek po zbourané druhé části socialistické stavby. Oblast lemuje oplocení.
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Stavbaři bourají druhou část Slezanky, okolní památky pohlídají senzory
„Do konce listopadu má být demolice druhé etapy dokončena,“ uvedl mluvčí opavské radnice Roman Konečný s tím, že na začátek listopadu se chystá veřejná debata o nové podobě lokality.
Jisté je, že pouze dlažba, trávníky a stromy Slezanku nenahradí, hledá se podoba nové zástavby. Opavská radnice připravuje architektonickou soutěž a její zadání bude vycházet z názoru architektů a urbanistů i obyvatel, podnikatelů a majitelů nemovitostí v okolí.
Letní workshop s odborníky ukázal, že se shodnou na podobných principech – například respektování půdorysu původní předválečné zástavby nebo vzniku centrální dominanty v podobě objektu pro společenské akce, který by se mohl operativně měnit i na krytou tržnici či na výstavní prostor.
Setkání s veřejností se uskuteční 2. listopadu v Breda Pointu a Opava na konec roku připravuje také celoměstský elektronický dotazník.
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Bydlení chudiny i místo pro novou radnici. Oblast kolem Slezanky má pestrou historii
Novou zástavbu, optimálně s původní uliční sítí, preferují také památkáři – byla i jejich podmínkou v povolovacím procesu demolice. „Rozvržení ulic a prostranství má přímou vazbu na počátky města a částečně odráží i situaci před jeho založením. V místě, kde došlo po 2. světové válce k necitlivé asanaci, by mělo dojít alespoň k částečné obnově čitelné historické struktury,“ vysvětlil ředitel ostravského pracoviště NPÚ Michal Zezula.
Rohová část Slezanky (modrá značka) padla jako první, čelní část (červená značka) ji teď následovala.
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Poukázal i na odhalené zadní trakty domů. „Po demolici Slezanky se odkryly zadní trakty zástavby na Ostrožné ulici i Rybím trhu, původně skryté ve dvorech. Pokračováním demolic budou přerušeny uliční čáry a úplně se odhalí slepé štítové zdi památkově chráněného Mariánského ústavu. Takový stav bude pouhým torzem městského prostředí a jeho ponechání jako volné plochy, byť se zelení, je pro historické centrum města nemyslitelné,“ dodal Zezula.
Architektonická soutěž, jejímž výsledkem by měl být návrh podoby, rozvržení i využití nové zástavby, má být vyhlášena příští rok na jaře.
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9. února 2026