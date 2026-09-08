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V centru vytisknou lidské orgány ve 3D, budou na nich trénovat lékaři

Darek Štalmach
  11:00
Ostravská univerzita otevřela moderní vědeckovýzkumné centrum LERCO za 1,8 miliardy korun, které má propojit špičkovou medicínu, vývoj nových terapií a 3D tisk realistických modelů orgánů pro náročné operace. Unikátní projekt spojující vědce i zahraniční odborníky podpoří transformaci celého Moravskoslezského kraje.

Ledvina, která není lidská, ale při nácviku operace by zkušený lékař měl mít pocit, jako by pracoval se skutečnou tkání. I takové modely mají vznikat v novém vědeckovýzkumném centru LERCO (Life & Environment Research Center Ostrava), které otevřeli pracovníci Ostravské univerzity.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity otevřela novou budovu laboratoří výzkumného centra Lerco. Moderní zázemí má posílit biomedicínský výzkum v regionu a přiláhnout odborníky ze zahraničí. (7. září 2026)
Lékařská fakulta Ostravské univerzity otevřela novou budovu laboratoří výzkumného centra Lerco. Moderní zázemí má posílit biomedicínský výzkum v regionu a přiláhnout odborníky ze zahraničí. (7. září 2026)
Lékařská fakulta Ostravské univerzity otevřela novou budovu laboratoří výzkumného centra Lerco. Moderní zázemí má posílit biomedicínský výzkum v regionu a přiláhnout odborníky ze zahraničí. (7. září 2026)
Lékařská fakulta Ostravské univerzity otevřela novou budovu laboratoří výzkumného centra Lerco. Moderní zázemí má posílit biomedicínský výzkum v regionu a přiláhnout odborníky ze zahraničí. (7. září 2026)
15 fotografií

Nová budova v areálu lékařské fakulty ve Vítkovicích má soustředit část výzkumu, na němž spolupracují Ostravská univerzita, Fakultní nemocnice Ostrava a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

Jedním z pracovišť centra je oddělení 3D tisku a data mining. Jeho cílem není vyrábět běžné výukové pomůcky, ale co nejvěrnější modely lidských tkání a orgánů pro nácvik složitých zákroků.

„Nevytvoříme ledvinu, kterou můžeme dát do člověka, ale vytvoříme ledvinu, kde ten lékař ‚nepozná‘, že neoperuje ledvinu, která není z člověka,“ popsal vedoucí oddělení Lukáš Knybel.

Modely mají napodobovat vlastnosti pokožky, kostí i cév tak, aby se při zákroku chovaly co nejpodobněji skutečným tkáním, přičemž výzkumníci už více než rok spolupracují s některými odděleními Fakultní nemocnice Ostrava.

Celý projekt LERCO zahrnuje devět výzkumných týmů, pět z nich bude působit přímo v nové budově. Zabývat se budou například vývojem nových molekul, matematickým modelováním, onkologií a krevními nádory, moderními terapiemi nebo simulací náročných lékařských zákroků.

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Výsledkem mají být také patenty, nové firmy vzniklé z univerzitního výzkumu či technologie využitelné v praxi.

„Tím, že konečně můžeme dát výzkumníky do důstojné, kvalitní budovy s kvalitním zázemím a že budou spolu, půjde o takový vědecko-výzkumný akcelerátor,“ komentoval zahájení provozu hlavní řešitel projektu LERCO Roman Hájek.

Podle něj by se mělo postupně zvyšovat nejen množství a kvalita výzkumu, ale také objem peněz, které budou týmy schopny získat na další projekty. Zda se očekávání naplní, bude podle něj možné vyhodnotit přibližně za pět let.

Dvě miliardy

Celkové náklady projektu LERCO dosahují 1,847 miliardy korun. Nejde ale jen o cenu nové stavby.

„Samotná budova vyšla na osm set čtyřicet dva milionů korun a dalších zhruba sto šedesát milionů připadlo na přístrojové a audiovizuální vybavení,“ konstatoval rektor Ostravské univerzity Petr Kopecký.

Zbývající část rozpočtu souvisí se samotným výzkumem, personálním zajištěním a dalšími aktivitami projektu. Budova má šedesát devět geotermálních vrtů a více než čtyři sta fotovoltaických panelů.

Ostrava jako vědecké město. Univerzita zahájila stavbu výzkumného centra

Představitelé univerzity si od centra slibují také posílení svého postavení mezi českými výzkumnými institucemi. Podle Kopeckého se díky projektu podařilo přilákat desítky zahraničních vědců a výzkumníků.

„Každá opravdu standardní a dobrá univerzita má svoje velké výzkumné centrum, a my jsme ho právě dnes otevřeli,“ uvedl rektor Ostravské univerzity.

Strategické projekty

LERCO je jedním z devíti aktuálně pokračujících strategických projektů transformace Moravskoslezského kraje po útlumu uhlí. Některé z nich už se také staví.

Od loňska roste Černá kostka v Ostravě i CirkArena v Třinci, letos v dubnu začaly práce na Centru podnikání, profesních a mezinárodních studií (CEPIS) v Karviné a Moravskoslezské technologické akademii.

U POHO Parku Gabriela zástupci kraje stále vybírají stavební firmu, zatímco budoucí industriální muzeum MUSEum+ v Dolních Vítkovicích je zatím ve fázi projektování a průzkumů.

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