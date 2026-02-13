Centrum duševního zdraví po opravě rozšíří své služby, zájem stále roste

  6:29
Rozsáhlou proměnou nyní prochází Centrum duševního zdraví (CDZ) Ostrava, které sídlí v historickém objektu v Kafkově ulici v blízkosti nemocnice na Fifejdách. Cílem rekonstrukce je zkvalitnění a rozšíření péče o pacienty se závažným duševním onemocněním.
Centrum duševního zdraví Ostrava se na čas stěhuje a od 1. července bude fungovat v náhradních prostorách – v bývalé lékárně u hlavního vstupu do nemocnice Fifejdy v Ostravě. | foto: Městská Nemocnice Ostrava Fifejdy

Objekt z roku 1898 byl ve špatném technickém stavu a nevyhovovaly ani jeho dispozice.

„Postupně prošel jen drobnými úpravami, zachovají se pouze vyměněné konstrukce krovu a střešní krytina,“ přiblížila mluvčí Městské nemocnice Ostrava Andrea Vojkovská.

Zachován zůstane vzhled uliční části budovy s historickou fasádou, zateplí se totiž netradičně z vnitřní strany pomocí pěnového skla.

Po dobu rekonstrukce se muselo Centrum duševního zdraví přestěhovat do náhradních prostor v budově bývalé lékárny městské nemocnice, zpátky do opravených prostor se má vrátit letos v září.

V Třinci vznikne nové centrum péče o duševní zdraví, pojme přes 50 pacientů

„Nově bude moci poskytovat péči pacientům v takzvaném komplexním režimu – s dvanáctihodinovou provozní dobou místo stávající osmihodinové a s dvojnásobným počtem personálu,“ uvedla mluvčí.

Zájem o služby roste

Centrum duševního zdraví Ostrava funguje už od roku 2020. „Za tu dobu jsme navázali spolupráci s téměř 500 klienty. Zájem o naše služby roste a zkušenosti potvrzují, že terénní i ambulantní podpora má skutečný dopad. Snižuje riziko hospitalizací, zvyšuje šance na návrat do života a pomáhá lidem zvládat každodenní realitu. Proto je rozšíření kapacit a lepší zázemí důležitým krokem pro budoucnost,“ řekl vedoucí koordinační pracovník CDZ Ostrava Gracián Svačina.

Rekonstrukce začne koncem srpna a potrvá zhruba osm měsíců. „Cílem je vytvořit moderní a dostupné centrum, které nabídne i nové ambulantní služby,“ uvedla mluvčí.

Kontakty a aktuální informace najdou zájemci na webu. „Děkujeme za vaši důvěru – stěhování je jen přestupní stanicí k nové éře péče o duševní zdraví v Ostravě,“ řekl Svačina.

V kraji je v současnosti pět takových center, další jsou v Opavě a Frýdku-Místku, jedno určené pro děti a mládež je ve Fakultní nemocnici Ostrava a jedno určené pro stejnou věkovou kategorii letos otevřeli v Bohumíně.

„Letos by navíc v Moravskoslezském měla vzniknout čtyři nová centra,“ řekl při své návštěvě regionu premiér Andrej Babiš.

