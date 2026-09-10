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Podvod s tichým vínem. Celníci odhalili machinace s DPH za více než 70 milionů

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  17:55
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ostravští celníci ze sekce pátrání a dohledu odhalili rozsáhlý daňový podvod s odvody daně z přidané hodnoty. Šlo o zatajování tržeb z prodeje takzvaného tichého vína. Škoda se podle celníků pohybuje okolo 70 milionů korun.

Zatím nebyl nikdo obviněn. Podle informací ČTK se však případ týká vyšetřování firmy z okolí Uherského Hradiště ve Zlínském kraji.

„V rámci případu docházelo k zatajování tržeb z prodeje tichého vína a dalších nápojů, které byly dodávány do velkoskladů v tuzemsku. Celkový únik na DPH byl vyčíslen na více než 70 milionů korun,“ uvedli celníci.

Jak zdůraznili, zatím není možné zveřejnit konkrétnější informace.

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Tichá vína jsou běžná bílá, červená a růžová vína bez přetlaku oxidu uhličitého, tedy nikoliv perlivá nebo šumivá. Na rozdíl od nich či od lihovin mají nulovou spotřební daň.

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Podvod s tichým vínem. Celníci odhalili machinace s DPH za více než 70 milionů

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