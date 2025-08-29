Popravení z hrobu UH-1. Ostravský badatel objevil urny obětí komunistických vražd

Premium

Fotogalerie 6

Právě zde ve společném hrobu na ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě jsou pohřbení popravení vlastenci, a to včetně Ladislava Cée (vpravo nahoře). (29. srpna 2025) | foto: Josef Gabzdyl, iDNES.cz

Petra Sasínová
  7:43aktualizováno  13:46
Badatel Stanislav Grym nedávno dohledal konkrétní místo uložení uren s popelem čtyř popravených po vykonstruovaném politickém procesu v Ostravě v srpnu 1951. Pozůstalí po odsouzených a oběšených Miloši Morávkovi, Miroslavu Sýkorovi, Josefu Polomském a Ladislavu Cée, mužích, kteří byli po pádu komunistického režimu plně rehabilitováni, o tom až dosud nevěděli.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Ostatky se skrývají pod jedním z anonymních společných hrobů na ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě s názvem UH-1. Potvrzují to správci hřbitova.

Stanislav Grym se teď pokouší vyzvednout popel obětí justičních vražd z anonymity: „Chtěl bych, aby tam byla pamětní deska.“

Jeho zjištění má velký význam pro poslední blízké příbuzné obětí. Vladislavu Cée bylo necelých pět let, když tehdejší soudy řízené komunistickými špičkami poslaly jeho otce, štábního strážmistra Sboru národní bezpečnosti v Ostravě Ladislava Cée, na smrt za údajnou velezradu a vyzvědačství.

Při letošním sedmdesátém čtvrtém výročí od popravy mohl díky Stanislavu Grymovi poprvé položit květiny v místě, kde otcovy ostatky skončily.

„Připadá mi to jako zázrak. S vědomím, že vím, kde skončily Miroslavovy ostatky, se mi bude i lehčeji umírat.“

Marie Sýkorovápříbuzná jedné z obětí

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Cesta u Bílé Opavy pod náporem turistů. Správa CHKO Jeseníky ji zjednosměrnila

Nahoru k Ovčárně ano, zpátky do Karlovy Studánky už ne. Žlutá turistická trasa po březích Bílé Opavy v Jeseníkách se proměnila v jednosměrku, turisté by ji měli využívat jen k výstupu. Důvodem je...

Tři akrobatické skupiny, unikátní technika. Dny NATO oslaví čtvrtstoletí

Dny NATO v Ostravě jsou po roční pauze kvůli povodním zpátky a slibují ve druhé polovině září nevídaný program. Největší bezpečnostní bezpečnostní show v Evropě slaví čtvrtstoletí. Organizátoři...

Požár haly v Ostravě. Dohašování trvá, škoda je 120 milionů

V Ostravě-Třebovicích nad ránem vzplál odpad a další materiál v jedné z průmyslových hal. S ohněm, který rychle zachvátil celou stavbu, na místě bojovalo až osmnáct jednotek hasičů, výšková technika...

Firma chce přestavět hotel z Party hic jako v Alpách. Prohlášení protesty neutišilo

Plníme vše, co legislativa nařizuje, a projekt bude regionu prospěšný. Tak zní ve zkratce očekávané vyjádření představitelů ostravské developerské firmy Arkemax Invest k plánu na přebudování opuštěné...

Z poštovního vagonu obydlí. O unikátní nocleh se v obci na Krnovsku losuje

Starý poštovní vagon už stojí na nádraží v Úvalně na Krnovsku na nádraží několik let. Obec si vyřazený drážní vůz pořídila, když odkoupila chátrající nádražní budovu, v níž zřídila informační centrum...

Popravení z hrobu UH-1. Ostravský badatel objevil urny obětí komunistických vražd

Premium

Badatel Stanislav Grym nedávno dohledal konkrétní místo uložení uren s popelem čtyř popravených po vykonstruovaném politickém procesu v Ostravě v srpnu 1951. Pozůstalí po odsouzených a oběšených...

29. srpna 2025  7:43,  aktualizováno  13:46

Bezručova Opava opouští jednotné téma a bude kratší, originalita zůstává

Bezmála sedmdesátiletá tradice festivalu Bezručova Opava se mění a nabírá novou podobu. Od letoška bude kratší a bez jednotného tématu. Naopak multižánrovost a originalita, kdy některé projekty...

29. srpna 2025  12:44

Úžasný výkon, líčil Hapal. Odchody odmítl komentovat, naštval ho kouč i zdržování

V televizi se ještě neostýchal. „Už nebudu chodit kolem horké kaše,“ rezolutně zahlásil kouč ostravských fotbalistů Pavel Hapal a oznámil, že záložníci Matěj Šín a Tomáš Rigo v klubu pokračovat...

29. srpna 2025  8:30

Z poštovního vagonu obydlí. O unikátní nocleh se v obci na Krnovsku losuje

Starý poštovní vagon už stojí na nádraží v Úvalně na Krnovsku na nádraží několik let. Obec si vyřazený drážní vůz pořídila, když odkoupila chátrající nádražní budovu, v níž zřídila informační centrum...

29. srpna 2025  6:26

Loučení s Evropou i fanoušky. Po Šínovi odchází také Rigo: Baníku patří velký dík

Prohra s Celje (0:2) v odvetě čtvrtého předkola Konferenční ligy znamená konec fotbalistů Baníku Ostrava v tomto ročníku evropských pohárů. A dost možná to byl poslední zápas pro opory Matěje Šína a...

28. srpna 2025  23:39

Na Frýdecko-Místecku hoří stodola a roubenka. I kvůli větru platil druhý stupeň

Hasiči od čtvrtečního odpoledne zasahují u požáru stodoly a roubenky v Bukovci na Frýdecko-Místecku a zhruba po třech hodinách zastavili jeho šíření. Zásah zkomplikoval silný vítr. Novinářům to...

28. srpna 2025  20:09,  aktualizováno  21:22

Drama na Opavsku. Muže bodla vosa do krku a přestával dýchat, léky selhaly

Ve vážném ohrožení života se ve středu odpoledne ocitl dvaačtyřicetiletý muž z obce Třebom na Opavsku. Poté, co ho vosa bodla na krku, dostal těžkou alergickou reakci, otekl a přestával dýchat....

28. srpna 2025  15:05

Šín s Rigem na přestup nemyslí, proti Celje nám maximálně pomůžou, věří Holzer

Hráč pro evropské poháry. V takové pozici byl až do nedávného šestého kola první ligy záložník ostravského Baníku Daniel Holzer. Naskočil do všech pěti zápasů v předkolech Evropské a Konferenční...

28. srpna 2025  14:20

Vedení huti Liberty vypovědělo kolektivní smlouvu, odboráři protestují

Další problémy se valí na zbývající zaměstnance hutě Liberty Ostrava. Insolvenční správce jim spolu s vedením firmy vypověděl stále běžící kolektivní smlouvu, která pracovníkům doposud zaručovala...

28. srpna 2025  12:09,  aktualizováno  13:29

Vouchery do podzimních Jeseníků rychle zmizely. Podpora turistiky oslovila tisíce lidí

Premium

Poslední stokoruna z celkových deseti milionů korun zbývá na zvýhodněné pobyty v moravskoslezské části Jeseníků. Vouchery jsou tím rozebrány. Lidé třísetkorunový příspěvek na osobu a noc za pobyt v...

28. srpna 2025

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Rubat budeme naplno, slibuje Baník. Připravíme peklo, věří kouč Hapal

Ztrátu 0:1 budou dohánět fotbalisté ostravského Baníku ve čtvrteční odvetě čtvrtého předkola Konferenční ligy proti slovinskému Celje. Utkání na Městském stadionu v Ostravě začne ve 20.00. „V Celje...

28. srpna 2025  10:10

Byznys s odpadem nám ničí zdraví i studny, bojí se lidé z okolí úpravny

Dusí nás zplodiny i kamiony, bouří se lidé v okolí průmyslového areálu Suchonice ležícího asi patnáct kilometrů od Olomouce. Popisují hluk a prach z drtiček, špinavé a rozbité silnice a nyní i...

28. srpna 2025  9:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.