Ostatky se skrývají pod jedním z anonymních společných hrobů na ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě s názvem UH-1. Potvrzují to správci hřbitova.
Stanislav Grym se teď pokouší vyzvednout popel obětí justičních vražd z anonymity: „Chtěl bych, aby tam byla pamětní deska.“
Jeho zjištění má velký význam pro poslední blízké příbuzné obětí. Vladislavu Cée bylo necelých pět let, když tehdejší soudy řízené komunistickými špičkami poslaly jeho otce, štábního strážmistra Sboru národní bezpečnosti v Ostravě Ladislava Cée, na smrt za údajnou velezradu a vyzvědačství.
Při letošním sedmdesátém čtvrtém výročí od popravy mohl díky Stanislavu Grymovi poprvé položit květiny v místě, kde otcovy ostatky skončily.
„Připadá mi to jako zázrak. S vědomím, že vím, kde skončily Miroslavovy ostatky, se mi bude i lehčeji umírat.“