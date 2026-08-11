Vesmírné divadlo. Lidé mohou v ostravském planetáriu pozorovat zatmění Slunce

V Česku překryje Měsíc Slunce z asi osmdesáti osmi procent, v Ostravě přibližně z osmdesáti pěti.
„Při pozorování budeme používat přenosné dalekohledy, kterých máme deset. Všechny budou vybaveny speciálním filtrem,“ přiblížil ředitel planetária Martin Vilášek.
Zdůraznil, že filtry jsou pro bezpečné pozorování zásadní. „Slunce svítí hodně a dalekohledy to světlo ještě zesilují,“ poznamenal.
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Rozhodně nedoporučuje sledování zatmění pomocí podomácku upravených pomůcek. „Pokud chce někdo Slunce obecně pozorovat, měl by používat speciální brýle s fólií, která propouští pouze jedno procento slunečního záření,“ doplnil Vilášek.
Obyčejné sluneční brýle podle něho nestačí. „Při delším pozorování člověk riskuje poškození zraku. Jedinou další variantou jsou ověřená svářečská skla s faktorem číslo třináct,“ zdůraznil Martin Vilášek.
Planetárium Ostrava, které spadá pod Hornicko-geologickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, připravuje u příležitosti sledování zatmění odpolední doprovodný program s přednáškami a projekcemi, který je už vyprodaný (podrobný program).
Velký zájem je podle ředitele pochopitelný, jde o mimořádný jev. „Poslední úplné zatmění mohli lidé v českých zemích pozorovat v květnu 1706, další by mělo být i v Ostravě k vidění až v říjnu 2135,“ řekl Vilášek.
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9. dubna 2024