Čápi se vracejí, smrtící sloupy vysokého napětí ale zůstaly nezabezpečené

„Skládka je pro čápy, ale i dravce, racky a další ptáky lákavým zdrojem potravy. Jenže po hodování musí odpočívat a často k tomu vyhledávají okolní stožáry s elektrickým vedením pod vysokým napětím. Stojí jich tam asi deset a bohužel ani jeden není chráněný. Když pták s velkým rozpětím křídel zavadí o dráty, zasáhne ho 22 tisíc voltů a hyne,“ líčí ostravský zoolog a ornitolog Otakar Závalský.

O problému informovala MF DNES už loni, kdy energetici slíbili, že stožáry upraví.

„Pracujeme na tom, ale nebude to hned. Nejdříve musíme připravit projekt, navíc situace v Hrušově je technicky složitější než jinde. Ale budeme se snažit, aby stožáry u skládky byly chráněné co nejdříve. Nejpozději do konce roku,“ sliboval tehdy mluvčí skupiny ČEZ pro severní Moravu Vladislav Sobol.

Závalský nyní redakci upozornil, že čápi se do regionu vrátí každým dnem, nejpozději na přelomu března a dubna, ale ani jeden ze stožárů v okolí hrušovské skládky se dodnes žádných úprav nedočkal.

„Zatím nevíme, kdy budou stožáry chráněné. Podle informací od ČEZ možná tak za půl roku. Na můj popud se proto Slezská ornitologická společnost obrátila v pondělí na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP),“ dodal ornitolog.

Situace se má změnit v červnu

„Mohu potvrdit, že jsme obdrželi písemný podnět a budeme se jím zabývat,“ uvedl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Ostrava. Nechtěl ale předjímat výsledky. „Kolegové musí situaci nejdřív prověřit na místě. A nic podobného dosud neřešili,“ dodal.

Mluvčí energetiků Sobol opět ujišťoval, že na ochraně stožárů pracují. „Nebylo snadné sehnat projektanta, ale už máme projekt i povolení nutná k zahájení prací. Teď čekáme, až se uvolní kapacity odborné firmy, která nainstaluje ochranné prvky. Nejpozději do konce června by měly být stožáry v okolí skládky upravené tak, aby už ptáky neohrožovaly,“ sdělil.