V areálu bývalých Dukelských kasáren v Opavě vznikne nová čtvrť. Město hledá investory

V areálu bývalých kasáren má vzniknout nová městská čtvrť. Areál má zhruba 110 tisíc metrů čtverečních. V jedné části sídlí několik firem. Další část o rozloze 3,7 hektaru město v roce 2020 prodalo soukromému developerovi za 51 milionů korun.
Firma tam chce postavit 16 domů s 300 byty. Už se začalo stavět. Třetí část s několika historickými budovami kasáren si město nechalo. Postupně je chce přebudovat na byty. Celkem by v areálu mělo nový domov najít 2200 lidí. Opava, která má zhruba 57 tisíc obyvatel, v současnosti vlastní 550 bytů.
Plochy pro bydlení mají doplnit i tři objekty určené pro další využití. Vzniknout mají rekonstrukcí dalších budov. „Cílem je transformovat výše uvedené budovy v dynamické centrum moderní čtvrti města pro provoz restaurace, kulturně-společenského centra, se zvláštním zaměřením na sport a volnočasové aktivity dětí a mládeže nebo rozvoj komunitních aktivit obyvatel území,“ uvedl Konečný.
V areálu se bude hodovat i cvičit
V jedné z budov by podle plánů města měla vzniknout restaurace s celodenním provozem. V další pak komunitní centrum s prostory pro pořádání koncertů, divadelních představení, ateliéry, dílny či wellness. Ve třetí budově město chce prostory pro sportovní aktivity a vyžití dětí jako cvičební sály, posilovnu či dětskou hernu.
Původně dělostřelecká kasárna byla postavena v Opavě v roce 1889. Naposledy v budovách sídlila 53. výcviková základna logistiky. Útvar zanikl v roce 2005, o dva roky později takřka celý areál získalo město. Armádě zůstala jedna budova.