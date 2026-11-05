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Z obecního účtu zmizelo 19 milionů. K soudu půjde exstarosta i účetní

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  11:51
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Krajský soud v Ostravě v listopadu otevře kauzu bývalého starosty Čakové Emiliána Janči a účetní Dagmar Krejčí, kteří jsou obžalováni ze zpronevěry téměř 19 milionů korun z obecního rozpočtu. Dvojice podle spisu vyváděla v letech 2010 až 2020 peníze pomocí fiktivních faktur a dohod o provedení práce. Obviněným hrozí pět a šest let vězení.

„U Krajského soudu v Ostravě bude projednávána rozsáhlá trestní věc týkající se hospodaření obce Čaková. Obžaloba podaná Krajským státním zastupitelstvím v Ostravě směřuje proti bývalému starostovi obce Emiliánu Jančovi a bývalé účetní Dagmar Krejčí,“ uvedl Jaromír Parobek, mluvčí Krajského soudu v Ostravě v avízu jednání, které soud rozesílá médiím.

Podle obžaloby oba obžalovaní v letech 2010 až 2020 vytvořili systém umožňující neoprávněné odčerpávání finančních prostředků z majetku obce.

„Prostřednictvím fiktivních faktur, dohod o provedení práce a dalších účetních operací. Celková škoda je vyčíslena na téměř 19 milionů korun,“ popsal mluvčí.

Dagmar Krejčí je stíhána pro zpronevěru. „Emilián Janča je obžalován nejen ze zpronevěry, ale také ze zneužití pravomoci úřední osoby,“ řekl Parobek.

Státní zástupce navrhuje uložení nepodmíněných trestů v délce pěti a šesti let.

„Soud bude v hlavním líčení provádět rozsáhlé dokazování zahrnující výslechy desítek svědků a vyhodnocení rozsáhlé účetní, bankovní a auditní dokumentace. Obžalovaní nejsou pravomocně odsouzeni. Do rozhodnutí soudu platí presumpce neviny,“ poznamenal Parobek.

Chceme to už uzavřít, přeje si současný starosta

Současný starosta Čakové Petr Náhlý (Šance na změnu) uvedl, že se funkce ujal již v době, kdy se případem zabývali kriminalisté a právníci obce. „Řešili jsme to s nimi,“ řekl ve čtvrtek. Obec podle něj očekává soudní rozhodnutí a chce mít dlouholetou kauzu uzavřenou. „Čekáme na konečné vyjádření soudu. Kauza se už táhne dlouho. Chceme, aby se to celé už uzavřelo,“ uvedl Náhlý.

Podle současného starosty se výše způsobené škody dosud nezměnila. Ani jeden z obžalovaných zatím nepřistoupil k jejímu uhrazení, řekl.

Odpojila podřízenou a poslala 46 milionů. Hradci se z podvodu zatím vrátila jen malá část

Podobné případy se v posledních letech staly i v některých dalších českých obcích. Například z účtu Horních Stropnic na Českobudějovicku se v roce 2024 ztratilo deset milionů korun. Podezření ze zpronevěry kvůli tomu čelí tehdejší starosta Václava Kučera (KSČM), který podle policie peníze poslal podvodníkovi. Rovněž za zpronevěru si odpyká 6,5 roku ve vězení účetní obecního úřadu v Jindřichově na Šumpersku, která podle soudu během několika let z obecního účtu vybrala 24 milionů korun.

Mediálně velmi známý, i když typově jiný, je případ pracovnice Správy nemovitostí Hradec Králové (SNHK), která v polovině července poslala podvodníkům vydávajícím se za policisty a pracovníky České národní banky asi 46 milionů korun. Kriminalisté se případem zabývají pro podezření z podvodu spáchaného neznámým pachatelem.

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