Rozmach výstavby pod taktovkou měst. V kraji plánují stovky bytů a desítky domů

Martin Pjentak
  6:10
Stovky nových bytů a desítky rodinných domů vzniknou v Moravskoslezském kraji v nejbližších letech pod taktovkou měst. Výstavbu připravují například v Opavě, v Bruntále, v Kopřivnici či v Karviné.
V Kopřivnici tento týden vybrala hodnoticí odborná komise nejvhodnějšího uchazeče pro výstavbu nové rezidenční čtvrti. Ta má vzniknout na pozemcích mezi místní čtvrtí Korej a Bubla Rančem, celkem v ní má být 120 bytů.

„Přihlásili se celkem čtyři uchazeči, my teď zahájíme souběžná jednání se dvěma z nich, kdyby náhodou pro vítězného developera nebyly podmínky přijatelné, ať máme náhradu,“ informoval starosta Kopřivnice Adam Hanus.

Cílem je, aby už v červnu zastupitelé schválili kupní smlouvu s vybraným developerem. „Počítáme, že zhruba dva roky zabere příprava a že v letech 2028 nebo 2029 by se mohlo začít stavět,“ doplnil Hanus.

Kopřivnické pozemky vybrané pro novou výstavbu jsou již napojené na dopravní i technickou infrastrukturu. Nový majitel musí do roku 2031 vybudovat nejméně 60 nových bytů i s veškerou infrastrukturou a do roku 2035 dalších 60 bytů. Ke každému bytu musí vytvořit i jedno parkovací místo.

Růst cen bytů zpomalí, očekávají moravskoslezští makléři. Trh se stabilizuje

V plném proudu jsou také přípravy v Opavě, kde přestavbou bývalých Dukelských kasáren vznikne během následujících dvou let 122 bytů. Výstavba má družstevní model, město do něj vloží budovy, družstvo pak zajistí úvěr na výstavbu. Členové musí uhradit členský vklad ve výši 20–25 procent z ceny bytu a následně budou platit pravidelnou měsíční úhradu zahrnující splácení úvěru i provozní náklady domu.

Do poloviny února zatím běží sběr nezávazných přihlášek, už nyní je ale jasné, že zájem je velký. „Jde o stovky zájemců, což je více, než jsme očekávali,“ uvedla projektová manažerka Eva Rýmlová.

Po skončení termínu podávání předběžných přihlášek přijde na řadu ekonomické vyhodnocení a stanovení konkrétních cen bytů. Podle dosavadního harmonogramu má být prvních 61 bytových jednotek hotových do konce příštího roku, zbylá polovina pak do konce roku 2028.

Byty na prodej chybí

Rozsáhlý projekt výstavby nové čtvrti v lokalitě Za Mlékárnou nyní mají v Bruntále. Od loňska se tam staví inženýrské sítě, díky čemuž v místě vznikne osm desítek parcel pro rodinné či řadové domy a devět bytových domů se 150 byty.

„Příprava infrastruktury je téměř hotová, s předáním se počítá letos v létě,“ uvedl bruntálský starosta Martin Henč. Město už má i architektonickou studii, jak by měla lokalita vypadat, a chce nechat připravit projekt pro první dva bytové domy, aby se mohlo co nejdříve začít s jejich výstavbou.

Část bytů skoupí developeři pro další pronájem

„Vzhledem k nedostatku bytů na prodej v Bruntále počítáme s tím, že zájem bude značný. Podle toho, jak velký bude, budeme pokračovat s dalšími etapami,“ dodal Henč.

Nový projekt pro rozšíření nabídky bydlení mají také v Karviné, konkrétně v lokalitě nad Vagónkou v místní části Hranice. Na ploše 1,34 hektaru vznikne 14 rodinných domů. Město nyní staví inženýrské sítě, následně jednotlivé parcely nabídne k prodeji. Nyní magistrát připravuje konkrétní podmínky prodeje, stavební pozemky chce nabídnout v polovině příštího roku.

Podle Jana Kunze, regionálního manažera Sting Reality, mizí podobné developerské projekty rychle z trhu. „Takové množství nových nemovitostí se na trhu velmi rychle rozplyne. Je to způsobeno i tím, že část z nich skoupí investoři, kteří je pak dále nabízejí k pronájmu,“ komentoval situaci Kunz.

Povodně 2024

