Cena bydlení prudce roste i v Moravskoslezském kraji, za šest let stojí byty třikrát víc

Martin Pjentak
  16:55
Ceny nemovitostí v Moravskoslezském kraji i nadále rostou. Týká se to zejména bytů, kde v některých částech regionu stojí metr čtvereční přes 60 tisíc korun. Růst je výrazně vidět i v dlouhodobém horizontu, během šesti posledních let se částky téměř ztrojnásobily.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Za šedesátimetrový byt v kraji lidé v roce 2019 průměrně zaplatili 1,2 milionu korun, letos už se hodnota takového bytu pohybuje v průměru okolo 3,3 milionu korun. Vyplývá to z cenových map, které připravila společnost CeMap.

Zatímco tak před šesti lety stál v kraji metr čtvereční bytu průměrně 20 tisíc, letos už to bylo okolo 55 tisíc a v létě pak těsně pod 60 tisíc korun za metr plochy. Některá města jako Ostrava, Opava a Frýdek-Místek už se pohybují nad touto hranicí.

„Za růstem stojí kombinace několika faktorů – silná poptávka, rostoucí životní úroveň, zvýšený zájem o investiční nemovitosti, ale i velmi nízká výstavba,“ shrnul Petr Makovský, výkonný ředitel Reality. iDNES.cz.

„Ceny bytů se obecně utrhly obrovským způsobem ve srovnání například s domy, kde nárůst není tak výrazný. Především ale nekorespondují s růstem příjmů zdejších obyvatel, a tedy ani s cenovou dostupností,“ uvedl Ondřej Veselý ze společnosti 1. opavská realitka.

Lidé vidí nadsazené ceny bytů a chtějí také tolik. Na rady makléřů neslyší

„U bytů vidím ten nárůst hlavně kvůli investorům,“ podotkl realitní makléř Stanislav Slovák z Novojičínska. Od letošního jara se tady objevují investoři z Brna či Olomouce, kteří mají zájem především o byty po rekonstrukci.

„Nejvíce jich bývá z Brna, kde se pořád staví a staví a ceny jsou tam enormní. Takže investoři hledají příležitosti jinde,“ doplnil.

Nad průměrem jsou také Frýdek-Místek či Opava

Moravskoslezský kraj totiž nadále patří v oblasti nemovitostí k těm nejlevnějším regionům. Pro srovnání v Jihomoravském kraji, kam patří zmíněné Brno, jsou dnes ceny za metr téměř dvojnásobné.

Nad krajským průměrem se drží kromě Ostravy i Frýdek-Místek a Opava, ale také Frýdlant nad Ostravicí nebo Bílovec. „V Opavě se ceny drží historicky vysoko. Je to dáno tím, že je bytů málo. Uvidíme, co s tím udělají velké developerské projekty, které se ve městě rozjíždějí,“ řekl Veselý.

Blízko do Ostravy i do Beskyd

U Frýdku-Místku je jedním z faktorů lokalita. „Do Ostravy je to dvacet kilometrů po dálnici a zároveň dvacet kilometrů do Beskyd. Jsou tady průmyslové zóny v Nošovicích Hyundai a návazné provozy,“ shrnul realitní makléř Petr Roták.

„K tomu historicky se tady bydlí dobře. Funguje tady všechno, ve městě je spousta zázemí, kultura nebo sport,“ vypočítal.

U Bílovce a Frýdlantu nad Ostravicí může být statistický skok cen způsoben jinými důvody. „Ve Frýdlantu je spuštěný developerský projekt na prodej bytů, kde se ceny pohybují okolo 100 tisíc korun za metr. Jinak byty v původním stavu zde prodáváme od 60 tisíc korun za metr, po rekonstrukci to je i za 79 tisíc korun za metr,“ objasnil Richard Kurko z Kurko reality.

„V Bílovci je jednak nedostatek bytů a také je v nabídce i řada bytů s přemrštěnými nabídkovými cenami. To podle mě zkresluje celou statistiku,“ domnívá se tamní makléř Ctirad Vašica.

10. října 2025  21:32,  aktualizováno  21:43

Opilec přišel o řidičák. Za tři hodiny vezl dítě a nadýchal téměř dvojnásobek

S naprostou lhostejností vůči pravidlům, ale o to větším smyslem pro hazard se setkali policisté na Hlučínsku. Řidiči, který nadýchal takřka dvě promile, zadrželi řidičský průkaz a zakázali další...

10. října 2025  15:47

