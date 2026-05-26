Kauza havířovských bytů. Soud potvrdil šéfovi odboru podmínku, pokutu snížil

Autor: ,
  14:15
Ostravský krajský soud v úterý ukončil první část kauzy Městské realitní agentury Havířov. Hlavnímu obžalovanému, bývalému havířovskému vedoucímu provozně investičního odboru agentury Markovi Klimšovi, potvrdil tříletou podmínku. Peněžitý trest mu ale výrazně snížil.
Část obžalovaných v kauze machinací s havířovskými městskými byty na Okresním soudu v Havířově. Padly podmínky a peněžité tresty. (19. ledna 2026) | foto: ČTK

Tříletý podmíněný trest je podle odvolacího senátu Krajského soudu v Ostravě pro Marka Klimšu adekvátní. Peněžitý trest mu ale soud snížil ze 4,5 milionu na 600 tisíc korun. Městu Havířov přiznal náhradu škody devět milionů korun.

„Rozsudek je pravomocný. Přípustné už je jen dovolání,“ řekl soudce Igor Krajdl.

Jde o první větev havířovské bytové kauzy. V té nebyli obvinění žádní politici. Státní zástupce v ní stíhal sedm lidí, vinil je z toho, že jako organizovaná skupina zmanipulovali zakázky za 72 milionů korun a na úplatcích přijali nejméně 5,5 milionu korun. Klimša z pohledu obžaloby vše řídil.

Trestné činnosti se podle žalobce skupina dopouštěla nejméně od února 2019 do dubna 2023. Okresní soud u dvou obžalovaných stíhání podmínečně zastavil, zbývajícím pěti uložil podmíněné tresty od 28 měsíců do tří let a zkušební dobu stanovil od 42 měsíců do pěti let.

Stanovil i peněžité tresty, a to od 150 tisíc korun do 4,5 milionu korun. Ke krajskému soudu se odvolal právě Marek Klimša, a také bývalý jednatel MRA Havířov Jiří Lankočí.

Obvinění v první větvi havířovské kauzy policie vznesla na jaře 2023. Na podzim 2024 přibyla další obviněná osoba a tři firmy.

V polovině loňského září policisté otevřeli druhou větev bytové kauzy, která zahrnuje kromě úředníků také politiky havířovského hnutí ANO, které ve městě vládne.

Mezi stíhanými figuruje i bývalý havířovský primátor Ondřej Baránek či havířovský a moravskoslezský zastupitel Róbert Masarovič, jenž působí i jako jeden z jednatelů havířovské realitní agentury, spravující bezmála osm tisíc bytů.

