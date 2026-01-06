Růst cen bytů zpomalí, očekávají moravskoslezští makléři. Trh se stabilizuje

Martin Pjentak
  7:16
Stabilizaci trhu a spíše jen mírný vývoj cen očekávají letos v oblasti realit oslovení makléři napříč celým Moravskoslezským krajem. Podobně jako letos bude o hodnotě nemovitostí výrazně rozhodovat to, v jakém jsou stavu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan Pešek, MF DNES

Za posledních pět let v kraji výrazně narostly zejména ceny bytů. Od roku 2020 se prakticky zdvojnásobily. Loni už byl podle makléřů z regionu růst mírnější, pohyboval se okolo deseti procent. A letos by to mohlo vypadat podobně.

„Očekávám, že se letos trh ponese v duchu stability. Poptávka je v regionu dlouhodobě konzistentní a nic nenasvědčuje tomu, že by se na tom mělo něco měnit. Úrokové sazby se postupně usazují na snesitelnější úrovni, což vrací do hry i mladé rodiny, které v posledním roce vyčkávaly v nájmech,“ nastínil realitní makléř Petr Roták z Frýdku-Místku.

U cen nemovitostí ve Frýdku-Místku a okolí pak nepředpokládá žádné dramatické skoky, ale spíše plošný mírný růst. „Ten se dotkne jak moderních bytů, tak i starší zástavby či domů v okolních obcích. Kvalitní bydlení v dobré lokalitě si svou hodnotu zkrátka drží a mírně ji navyšuje,“ doplnil Roták.

Skokové změny neočekává letos ani Ondřej Veselý z 1. opavské realitky. „Odhaduji, že pokud letos dojde k růstu cen, tak spíše jen kopírováním inflace, neočekávám výraznější turbulence v cenách,“ řekl.

Velká poptávka po menších bytech

„Předpokládáme, že bude velká poptávka zejména po menších bytech, kdy klienti budou preferovat byty 1+kk a 2+kk, ačkoliv jejích cena za metr čtvereční bude stále růst. Předpoklad je okolo deseti procent,“ řekl regionální manažer Sting reality Jan Kunz.

Poukázal i na výrazný rozdíl mezi cenami starších bytů a novostaveb. Zatímco u „secondhandových“ bytů se za metr čtvereční letos platilo okolo 50 tisíc metrů za metr čtvereční, u novostaveb v kraji začínají ceny překračovat hranici sta tisíc korun za metr. „I zde je stále prostor pro růst, vzhledem k nedostatku nových bytových projektů,“ podotkl Kunz.

S mírným navyšováním cen počítá i realitní makléř Stanislav Slovák z Novojičínska. Ne však u všech nemovitostí. „U kvalitních nemovitostí, zejména bytů po kompletní rekonstrukci a dobře situovaných objektů, lze počítat s výraznějším růstem cen. U průměrných nebo technicky slabších nemovitostí se může projevit stagnace nebo tlak na úpravu ceny,“ objasnil.

Upozornil také na to, že v současnosti jsou kupující opatrnější a poučenější, než tomu bývalo dříve.

Starší byty kupují spíše developeři, lidé je moc nechtějí. Opravy jsou drahé

„Stále častěji se setkávám s tím, že například zájemci o koupi rodinných domů přistupují k nákupu velmi obezřetně. Na prohlídky si běžně zvou odborný doprovod, jako jsou projektanti, stavebníci nebo inspektoři nemovitostí. Dávají si výrazně větší pozor, aby nekupovali nemovitost s vážnými technickými problémy a nepořizovali takzvaně zajíce v pytli,“ přiblížil situaci Slovák. „Kupující jsou dnes vzdělanější, náročnější na informace a vyžadují férový přístup,“ řekl i Petr Roták.

Podle Richarda Kurka z frýdeckomístecké Kurko reality lze letos očekávat také zvýšený zájem o koupi stavebních pozemků.

A pokračovat bude i nákup bytů na investice. „Stále častěji na prohlídkách potkáváme klienty z jiných regionů, kteří mají zájem o pořízení nadstandardních nemovitostí v Beskydech. Ty chtějí využívat buď k vlastní rekreaci, nebo jako výnosové nemovitosti pro krátkodobý pronájem,“ sdělil Kurko.

„Investování do ‚cihly‘ je v Česku stále oblíbené. Tito investoři preferují zejména byty na dlouhodobý pronájem, kterým mohou uspokojovat zvětšující se poptávku po nájemním bydlení zejména u mladé generace,“ řekl Jan Kunz.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Zemřel dlouholetý komunistický politik Karel Konečný, otec europoslankyně KSČM

Bývalý náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Karel Konečný, otec nové šéfky...

Ve věku 77 let zemřel v pondělí Karel Konečný, dlouholetý člen KSČ a posléze KSČM. Podle smutečního oznámení Technických služeb města Nového Jičína podlehl krátké a těžké nemoci. Poslední rozloučení...

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

Řidič v Ostravě blokoval cestu sanitce a bylo mu to jedno. Zásah zdržel o minuty

Řidič blokoval průjezd sanitce, k pacientovi přijel o několik minut později.

Záchranáři v Moravskoslezském kraji řešili na Nový rok dramatický zásah v Ostravě-Hrabůvce. Sanitce s pacientem bránila v průjezdu hustá doprava i řidič osobního auta, který ignoroval výzvy k...

Ignoroval spěchající sanitku a v klidu telefonoval. Řidiče z videa hledá policie

Řidič blokoval průjezd sanitce, k pacientovi přijel o několik minut později.

Po řidiči, který na Nový rok blokoval v Ostravě cestu spěchající sanitce, teď pátrá policie. Učinili tak po záznamu, který záchranáři zveřejnili na Facebooku. Z něj je patrné, že řidič s uvolněním...

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

Růst cen bytů zpomalí, očekávají moravskoslezští makléři. Trh se stabilizuje

Panelový dům na sídlišti Broumovská.

Stabilizaci trhu a spíše jen mírný vývoj cen očekávají letos v oblasti realit oslovení makléři napříč celým Moravskoslezským krajem. Podobně jako letos bude o hodnotě nemovitostí výrazně rozhodovat...

6. ledna 2026  7:16

Po americké křivdě český sen. Bratři Chlánové se jako soupeři dojímali z gólů

Litoměřice, 4. 1. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, Maxa liga....

Do továrny na sny to měl blíž z amerického Cedaru, kde před životní křivdou hrál, pro svůj hollywoodský příběh se však hokejový talent Robert Chlán musel vrátit do Česka. A není tuctový: svůj první...

5. ledna 2026  18:56

V ostravské zoo uhynul nejstarší plameňák, samice měla nejméně padesát let

Plameňáci kubánští patří k symbolům ostravské zoologické zahrady, hejno nyní...

Nejstarší členka více než šedesátihlavého hejna plameňáků kubánských v ostravské zoologické zahradě uhynula. Samice pocházela ze zakládajícího chovu z roku 1979, už tehdy však byla dospělá. Se svým...

5. ledna 2026  18:01

Ignoroval spěchající sanitku a v klidu telefonoval. Řidiče z videa hledá policie

Řidič blokoval průjezd sanitce, k pacientovi přijel o několik minut později.

Po řidiči, který na Nový rok blokoval v Ostravě cestu spěchající sanitce, teď pátrá policie. Učinili tak po záznamu, který záchranáři zveřejnili na Facebooku. Z něj je patrné, že řidič s uvolněním...

5. ledna 2026  12:28,  aktualizováno  14:02

Auto dostalo na zasněžené silnici smyk, záchranáře k nehodě přivolal školák

Hasiči vyprošťují 65letého řidiče z havarovaného vozu Opel Astra v Bílčicích na...

Vážná dopravní nehoda se v neděli dopoledne stala na Bruntálsku. Zřejmě vinou přílišné rychlosti tam automobil sjel ze silnice a pod prudkým svahem se převrátil. Uvnitř seděli čtyři lidé, nejmladší z...

5. ledna 2026  12:05

Sdílení kol se rozšiřuje, půjčují se i elektrobicykly. Opava řeší platby zdarma

Sdílená kola v Opavě úmyslně poškozuje neznámý vandal.

Sdílení kol se z Krnova rozšiřuje i do obcí v jeho okolí, letos se připojí obce Brantice a Úvalno. Růžová kola nahradí kvůli změně provozovatele služby kola modrá a lidé si na Krnovsku letos kromě...

5. ledna 2026  10:53

Volby, sportovní akce i dokončení velkých projektů. Co kraj čeká v roce 2026

Novou podobu zimního stadionu v Opavě ukazuje vizualizace z vítězné koncepční...

Konec rozsáhlých dopravních omezení a velkých investičních projektů či zahájení nových, změna složení zastupitelstev měst a obcí i přípravy na stárnutí populace. Letošek kraji slibuje nové...

5. ledna 2026  6:33

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

4. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:12

Ministerstvo rozhodlo, že haly u Karviné nepotřebují studii EIA. Padne odvolání

Vizualizace hal plánovaného průmyslového parku Panattoni Smart Park Karviná....

Průmyslová zóna Panattoni Smart Park, plánovaná na pozemcích okolo někdejšího dolu Barbora na Karvinsku, nepotřebuje zpracovávat studii EIA o vlivu na životní prostředí. Rozhodlo tak, zatím...

4. ledna 2026  17:10

Ostravské valašky v zoo se těší z jehňat. Bílé ovečky mají tmavou srst

Ovce plemene valaška v ostravské zoo zvládají i velké mrazy. (30. prosinec 2025)

V prosinci se ve výběhu ovcí domácích valašek v ostravské zoo narodilo několik jehňat. Tentokrát nemá ani jedno čistě bílou srst, jak je u tohoto plemene obvyklé, ale převládá u nich tmavé zbarvení....

4. ledna 2026  6:10

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Krvavá zapíjení výplaty. Alkoholismus ve staré Ostravě živil kriminalitu

Premium
Alkohol byl v minulosti i oblíbeným motivem pohlednic. (30. prosince 2025)

Démon alkohol řádí na Ostravsku jako mor a svého vrcholu dosahuje vždy o výplatě. Takto psal například list Duch času v roce 1901. Právě holdování pivu i lihovinám a jeho důsledkům se věnuje další...

3. ledna 2026

Řidič v Ostravě blokoval cestu sanitce a bylo mu to jedno. Zásah zdržel o minuty

Řidič blokoval průjezd sanitce, k pacientovi přijel o několik minut později.

Záchranáři v Moravskoslezském kraji řešili na Nový rok dramatický zásah v Ostravě-Hrabůvce. Sanitce s pacientem bránila v průjezdu hustá doprava i řidič osobního auta, který ignoroval výzvy k...

3. ledna 2026  19:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.