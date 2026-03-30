Oživení zanedbaného sídliště. Hlučín přebírá 500 bytů a slibuje úspornější bydlení

Žaneta Motlová
  12:54
Město Hlučín dokončilo historickou koupi a od 1. dubna přebírá do správy 527 bytů na sídlišti OKD, které za 605 milionů korun odkoupilo od společnosti Heimstaden Czech. Nový majitel plánuje rozsáhlé investice do modernizace a energetických úspor, přičemž správu zajistí městská společnost Teplo Hlučín.
foto: Kateřina Konečná

Ojedinělý převod bytů v Hlučíně je ve svém finále. Městu bude od dubna patřit sídliště OKD. Pět desítek paneláků s více než pěti sty bytovými jednotkami Hlučín koupil za 605 milionů korun od společnosti Heimstaden Czech.

Byty na sídlišti bude město pronajímat. Část domácností musí doložit svou sociální situaci.

„Město Hlučín dokončilo financování nákupu bytů na sídlišti OKD. Na úschovní účet notáře byly připsány zbývající finance, čímž byla v plné výši uhrazena sjednaná kupní cena,“ ohlásila mluvčí hlučínské radnice Kristina Skulinová.

Od 1. dubna tak přebírá správu 527 bytů v 53 bytových domech včetně pozemků a nebytových prostor v severní části Hlučína městská společnost Teplo Hlučín.

Městský bytový fond se tím více než zdvojnásobí, čtrnáctitisícový Hlučín dosud vlastní asi tři stovky bytů.

Posledním krokem k dokončení transakce bylo uvolnění peněz Státního fondu podpory investic (SFPI). Ten poskytl Hlučínu 60 nevratnou dotaci 81,2 milionu korun a úvěr 162,4 milionu korun s jednoprocentním úrokem. Zbytek Hlučín pokryl korun čítal z vlastních zdrojů více než a z bankovního úvěru, bytový který může čerpat do výše až 362 milionů korun s úrokem 4,33 procenta.

Hlučín kupuje sídliště OKD s více než pětistovkou bytů, ty pronajme

„V nejbližších dnech budou katastrálnímu úřadu podány návrhy na vklad vlastnického práva,“ sdělil jednatel společnosti Teplo Hlučín Petr Rončka.

Nájemní smlouvy zůstávají platné stejně jako výše nájemného. To ale začnou lidé posílat na jiný bankovní účet.

Obsazena je drtivá většina bytových jednotek, žije v nich téměř devět stovek nájemníků.

„Chystanou změnou jsou prozatím investice do oprav domů i okolních ploch a zřízení kontaktního místa přímo v lokalitě,“ uvedla starostka města Petra Tesková.

Hlučín odkoupí od společnosti Heimstaden přes padesát bytových domů

Počítá se s investicemi do energetických úspor, revitalizací veřejných prostor i obnovou nebytových jednotek.

Kontaktní místo se otevře 1. dubna v Komunitním centru města. „Nájemci zde budou moci osobně konzultovat technické i organizační dotazy,“ sdělila mluvčí Skulinová.

Smlouvy a software

Upozornila také, že první dubnové dny ovládne intenzivní proces přejímky domů. Zaměstnanci města budou odečítat hodnoty ze všech měřidel a přenášet datovou dokumentaci.

„V mezidobí, kdy běží lhůty na katastru, již děláme veškeré organizační a technické kroky. Aktivujeme software pro správu a přebíráme kompletní smluvní dokumentaci,“ sdělil místostarosta Hlučína Václav Škvain.

Někteří nájemníci budou dokládat i sociální situaci. Podmínkou dotace SFPI je totiž specifický režim 275 takzvaných podporovaných bytů.

Znamená to jejich pronájem za regulované nájemné nízkopříjmovým domácnostem, seniorům a lidem se zvláštními potřebami.

Oživení zanedbaného sídliště. Hlučín přebírá 500 bytů a slibuje úspornější bydlení

Bytové domy v Hlučíně

Město Hlučín dokončilo historickou koupi a od 1. dubna přebírá do správy 527 bytů na sídlišti OKD, které za 605 milionů korun odkoupilo od společnosti Heimstaden Czech. Nový majitel plánuje rozsáhlé...

30. března 2026  12:54

Advantage Consulting, s.r.o.
VÝVOJÁŘ DPS (40.-60.000Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Moravskoslezský kraj
nabízený plat: 40 000 - 60 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

