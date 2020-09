Bukovec trápí kamiony projíždějící přes obec. Nyní jezdí i kvůli kůrovci

Jejich průjezd sice na silnici třetí třídy koriguje dopravní značka, z té si ale podle zástupců Bukovce řada šoférů mnoho nedělá.

Průjezd kamionů Bukovcem ke státní hranici je letitý, ale stále nevyřešený problém, na který obec opakovaně upozorňuje. „Děláme tady cyklostezky, máme poblíž silnice atrakce lákající rodiny s dětmi a do toho nám místem projíždějí kamiony. Lidi to ohrožuje a obtěžuje,“ líčí místostarosta Bukovce Daniel Hořava.

V trase silnice se například nachází vyhledávaný areál Kempaland. „Nedokážu říct kolik, nepočítám je, ale kamiony tady pravidelně projíždějí. Je to nepříjemné už vzhledem k tomu, že tady máme hotel, parčík a další místa, kde se pohybují rodiny s dětmi,“ zmínila zaměstnankyně Kempalandu Andrea Heczková.

Jiná žena, místní obyvatelka, pak připomněla událost z roku 2014, kdy se jeden z kamionů s kulatinou převrátil na cyklostezku. „A v serpentinách se zase jednou sesunul svah. Prostě je to nebezpečné a není to stavěné pro těžkotonážní vozidla,“ uvedla.

Problematický úsek měří zhruba dva kilometry, kamiony svede podél turistických atrakcí úzkou silnicí k serpentinám na hranici obce a dále prudkým svahem až k hranici s Polskem.

Provoz na něm ještě v Bukovci upravuje značka zakazující vjezd vozidlům nad 3,5 tuny. Ovšem zároveň pod ní visí dodatková tabulka, která dává výjimku Dopravní obsluze. „V rámci kůrovcové kalamity dochází k významnému zvýšení těžby dřeva v celém úseku státní hranice. Většinu těžby provádí firmy z okolních států, kteří těžbu provádí na základě zakázky majitelů lesů. Pohyb lesní techniky včetně dopravy dřeva je tak v dané lokalitě převážně legální, kdy se jedná o obsluhu lesních pozemků,“ reagovala policejní mluvčí Eva Michalíková.

Podle místních ale do zákazu pravidelně vjíždí i řidiči těžkých vozů, na které se výjimka nevztahuje. „Policie je pak sice může pokutovat, ale pouze dvěma tisíci, což vzhledem k tomu, že jim to ušetří čas a benzin, pro ně není takovým strašákem. Navíc mívají před Pískem (přilehlá obec – pozn. autora) pozorovatele v osobáku, který jim dá echo, že je čisto,“ podotýká místní obyvatelka.

Riskují i za cenu pokut

Legálně silnicí přes Chotěbuz by si řidiči kamionů na cestě do Polska zajeli desítky kilometrů, proto podle místostarosty raději často riskují.

Policisté za poslední tři a půl roku uložili šoférům na území Bukovce přes 300 blokových pokut. „Jedná se o pokuty za různé přestupky, nicméně jasně dokládají činnost v místě,“ informovala policejní mluvčí Michalíková. „Ale situaci to nezlepšuje, a to už ji řešíme řadu let,“ reagoval místostarosta Hořava.

Policie obci doporučila možnost instalace kamerového systému, který by obsluhovali strážníci v Jablunkově. „A další technická opatření jako například retardéry nebo portály,“ zmínila Eva Michalíková.

Zástupci obce se s policií a krajskými úředníky setkali. Například kamery by podle bukoveckých opravdu mohly pomoci situaci řešit. Nedořešenou otázkou ale zůstává, kdo by je měl instalovat, financovat a spravovat. Zatímco podle obce by to měl být kraj coby majitel silnice, jeho zástupci zase ukazují směrem na Bukovec. „Pokud se jedná o monitorování provozu, toto obvykle v rámci řešení místních dopravních potřeb zajišťují místní samosprávy,“ vysvětlila krajská mluvčí Nikola Birklenová.

Bukovec se podle místostarosty ocitl v začarovaném kruhu a zkusí situaci řešit alternativními způsoby. „Umístíme tam radar, ale bude jen takový orientační. Takže hrozí, že si na něj řidiči brzy zvyknou a nebudou si z něj nic dělat. Chceme to ale zkusit, moc dalších možností momentálně nemáme,“ dodal místostarosta.