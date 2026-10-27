„Dobře, tak víte co, nemusíte brát kamery, já se přiznám. Já se omlouvám, promiňte,“ kál se sedmadvacetiletý muž před strážníky poté, co se minulý pátek dopoledne pokusil v bufetu v ostravském Zábřehu z pokladny ukrást peníze.
Při návštěvě bufetu ve Výškovické ulici si totiž všiml klíče v zámku pokladny a využil krátké nepřítomnosti obsluhy. „Tam byl takový klíček. Tak jsem to udělal jenom,“ popisoval a zároveň rukou naznačoval, jak se naklonil přes pult k šuplíku pokladny.
Z otevřené kasy muž vybral 1 100 korun, s bankovkami v ruce jej ale přistihla prodavačka. „Po slovní rozepři muž bankovky do pokladny vrátil a bufet opustil,“ popsala mluvčí ostravských strážníků Helena Badurová.
Když kolem bufetu chvilku poté prošli městští policisté, prodavačka vyběhla ven a pokus o krádež jim ohlásila. „Okamžitě ho následovali a po zhruba třiceti metrech i zastavili,“ dodala Badurová.
Já jsem tu nebyla, a když jsem přišla, pán měl v ruce tady ty peníze.
prodavačka v bufetu
Společně se pak vrátili do bufetu, kde celou situaci pod dohledem mobilní kamery rekonstruovali. „Já jsem tu nebyla, a když jsem přišla, pán měl v ruce tady ty peníze,“ popsala prodavačka a zároveň strážníkům potvrdila, že zadržený je oním zlodějem.
Muž teď čelí policejnímu vyšetřování. „Případ potvrdil, jak důležitá je každodenní přítomnost strážníků v ulicích města,“ uzavřela Badurová.