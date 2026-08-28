Klikatá, svažitá, obezděná a z jedné strany ohraničená podloubím. Už teď má bruntálská Farní ulička specifické kouzlo, ač roky čeká na opravu a v současnosti slouží jen jako rychlá propojka předměstí s historickým centrem.
Promění se však v jedno z lákadel města, Bruntál právě spustil proces její kompletní proměny.
„Stane se součástí nabídky atraktivit pro místní obyvatele i návštěvníky. Město připravuje projekt rekonstrukce Farní uličky a přeměnu okolních prostor v atraktivní odpočinkové prostranství. Už zadalo zpracování projektové dokumentace,“ sdělil mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.
O tom, jak bude nové zákoutí vypadat, mají úředníci přesnou představu. Při obnově uličky se počítá s její návazností na okolí – ať už jde o právě vznikající depozitář v jejím těsném sousedství, zámecký park a jeho salu terrenu – unikátní zahradní sál krytý dvěma terasami, či dochované části městského opevnění.
„Hlavními cíli projektu jsou obnova uličky, otevření celého prostoru a jeho rozčlenění, úprava oplocení, rekonstrukce a úprava okolních objektů a také vysazení nové zeleně a instalace nového mobiliáře,“ shrnul Ondrášek.
Poloprůhledy a průhledy...
V místech s vazbou na historii Bruntálu vzniknou nové odpočinkové plochy. „Parčík s expozicí k historii hradebního opevnění a posezením na vyvýšeném terénu by měl vzniknout u torza bašty,“ sdělil Ondrášek s tím, že podobné zákoutí bude i u mlýnského náhonu.
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Tomu se přizpůsobí i „olemování“ křivolaké uličky, jež do centrálního náměstí ústí nedaleko farního kostela Nanebevzetí Panny Marie.
„Stávající oplocení bude upraveno nebo nahrazeno poloprůhlednými či průhlednými ploty,“ upřesnil mluvčí. Poloprůhledné hrazení u depozitáře umožní nahlédnout i dovnitř. Průhledné olemuje park.
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Náklady zatím podle předloňské architektonické studie čítají 19 milionů korun, aktuální údaj přinese až projektová dokumentace. S uskutečněním se počítá po vyřešení vlastnictví jednotlivých částí uličky a potřebného financování.