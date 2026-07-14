Kvůli stavbě přehrady v Nových Heřminovech vznikne nová trasa silnice s osmi mosty

Příští rok na jaře by měla odstartovat první velká stavba spojená se vznikem přehrady Nové Heřminovy. Stát vyhlásil tendr na zhotovitele přeložky silnice I/45 mezi Novými Heřminovy a Zátorem. Její původní trasu po napuštění přehrady zaplaví voda.
Nová silnice získala stavební povolení na konci června. „Vše je připraveno, všechny pozemky v trvalém záboru vykoupeny,“ ohlásil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic pro Moravskoslezský kraj Miroslav Mazal.
Dodal, že termín začátku stavby teď závisí už jen na průběhu právě vyhlášeného tendru. Termínem pro podání nabídek je 7. září. „Pokud bude výběrové řízení bez komplikací, na jaře příštího roku stavíme,“ konstatoval Mazal.
Více než pět kilometrů dlouhá silnice je investicí vyvolanou právě stavbou přehrady, komunikaci je potřeba přemístit nad úroveň zátopy. Vzniku nádrže musí její stavba mírně předcházet, aby byla v provozu ještě před dokončením vodního díla.
„Oba projekty jsou propojené. Stavba budoucí přehrady má vliv také na technické řešení nové silniční komunikace,“ upřesnil mluvčí Mazal.
Zatímco současná trasa I/45 vede po levém břehu řeky Opavy, přeložka je plánovaná napravo. Stavba nové trasy I/45 zahrnuje i osm mostů a tři kruhové objezdy. Předpokládaná cena čítá 2,4 miliardy korun bez DPH.
Vyvlastňování pozemků
Paralelně s ní pokračují i přípravy stavby samotné přehrady. Ta ještě čeká na stavební povolení – žádost o něj Povodí Odry podalo loni v září, získání předpokládá ve druhé polovině letošního roku.
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Stanoviska k přehradě Nové Heřminovy jsou kompletní, stavba začne příští rok
Ministerstvo životního prostředí před třemi týdny ohlásilo vydání všech potřebných souhlasných stanovisek týkajících se životního prostředí.
„Jako celek zajišťují, aby uskutečnění záměru proběhlo bezpečně, šetrně k životnímu prostředí a s ohledem na dlouhodobou udržitelnost jeho dobrého stavu,“ informovala mluvčí ministerstva Veronika Krejčí.
Letos v únoru zároveň Městský úřad v Bruntále zahájil vyvlastňovací řízení u posledních pozemků, jež se pro výstavbu přehrady nepodařilo vykoupit. Vyvlastnění je stále v procesu a rozhodnutí by mělo padnout nejpozději v lednu příštího roku.
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I odpůrci pochopili, že Nové Heřminovy budou fungovat. Je to priorita, říká šéf povodí
Povodí Odry se na převodu potřebných pozemků dohodlo i s obcí Nové Heřminovy, která vzniku přehrady v minulosti dlouhodobě bránila. Obyvatelé Nových Heřminov loni v referendu vyjádřili výstavbě vodní nádrže podporu a zástupci obce, jejíž pozemky jsou pro stavbu potřebné, avšak jí samotné nová přehrada ochranu nezajistí, se s ministerstvem zemědělství dohodli na kompenzacích.
Těmi by měla být protipovodňová opatření pro celou obec včetně místní části Kunov i investice do rozvoje, třeba pozemky pro novou výstavbu. „Dlouhodobě vnímáme protipovodňovou ochranu jako nezbytnou,“ řekla Michaela Hermanová, starostka Nových Heřminov, kde si předloňská povodeň vyžádala demolici dvacítky domů.
Zahájení stavby přehrady se očekává na podzim roku 2027. Předpokládané náklady čítají čtyři miliardy korun.
„Vodní dílo by mohlo být uvedeno do běžného provozu do prosince roku 2033,“ řekla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková s tím, že tomu bude předcházet zkušební napouštění celé přehrady. Na přeložku silnice I/45 první auta vyjedou v roce 2030.
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3. ledna 2025