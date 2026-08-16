„Během hovoru na tísňovou linku měl cyklista poruchu vědomí. Do příjezdu pozemních záchranářů poskytovali první pomoc členové Horské služby Jeseníky,“ informoval tiskový mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.
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Těžké pády v bikeparku. Sedm zraněných dětí a mladistvých za víkend, letěl i vrtulník
Po příjezdu záchranářů jedenáctiletý chlapec i přes silné bolesti na hrudníku a dechové potíže již komunikoval. „Zasahující provedli jeho znehybnění pomocí podtlakové matrace, podali nitrožilně léky tlumící bolest a vědomí a zahájili kyslíkovou terapii,“ popsal průběh zásahu Humpl.
Malého pacienta záchranáři letecky transportovali do dětského traumatologického centra ve Fakultní nemocnici Ostrava, kde si ho lékaři převzali ve vážném, nicméně stabilizovaném stavu.
Bikepark Kopřivná nabízí tratě pro začátečníky i pokročilé. Na které z nich se chlapec zranil, není podle dostupných informací zřejmé. Jen o týden dříve se však za pouhý víkend ve zmíněném bikeparku zranilo devět lidí, sedm z nich bylo nezletilých. U dvou případů musel taktéž zasahovat vrtulník. Podle vyjádření, které vedoucí bikeparku Aleš Handzel poskytl minulý týden redakci iDNES.cz, „u takto náročného sportu bohužel k odřeninám či zlomeninám občas dochází.“ A dodal, že nejčastějším důvodem nehod bývá přecenění vlastních sil.