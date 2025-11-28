Další krok k přehradě v Nových Heřminovech. Ministerstvo vydalo souhlasné stanovisko

  18:40
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v pátek vydalo souhlasné jednotné environmentální stanovisko pro stavbu přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku. Stavba má zajistit protipovodňovou ochranu na horním toku řeky Opavy. Opakované povodně na Bruntálsku v minulosti způsobily rozsáhlé škody na majetku i infrastruktuře. Stavba má začít v roce 2027.
Následky loňských povodní jsou na mnoha místech Nových Heřminov stále hodně...

Následky loňských povodní jsou na mnoha místech Nových Heřminov stále hodně patrné. (12. března 2025)

Následky loňských povodní jsou na mnoha místech Nových Heřminov stále hodně...
Václav Foros bydlel v Heřminovech jinde než dnes. Svůj domek prodal pro budoucí...
S aktuální situací ohledně výstavby přehrady Nové Heřminovy seznámil ministr...
Povodí Odry úzce spolupracuje s obcí Nové Heřminovy uvedl ředitel státního...
„Záměr vodního díla má významné environmentální aspekty, počítá s podporou biodiverzity, zajištěním migrační prostupnosti pro vodní organismy a zlepšením kvality vody,“ uvedl ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík (KDU-ČSL).

Dílo je proto podle něj důležitým prvkem komplexního systému opatření, který má dlouhodobě zvýšit bezpečnost, odolnost a udržitelnost celého regionu.

Nádrž bude schopna zachytit extrémní průtoky a tím výrazně sníží riziko záplav pro tisíce obyvatel a stovky objektů v obcích od Nových Heřminov až po Opavu.

„Jsme o krok blíž ke stavbě zásadního protipovodňového opatření na řece Opavě,“ uvedl dnes na síti X ministr zemědělství v demisi Marek Výborný (KDU-ČSL). „Pokračujeme tak přesně podle harmonogramu, který jsme s Povodím Odry stanovili a který počítá se zahájením stavby v roce 2027,“ dodal.

Vydané stanovisko obsahuje podmínky pro zajištění minimalizace nebo kompenzace vlivů budoucí stavby na životní prostředí. Zahrnuje například povolení ke kácení dřevin mimo les včetně uložení náhradní výsadby, rozhodnutí o odnětí lesních pozemků nebo uložení opatření k ochraně rostlin a živočichů.

Stanovisko má zajistit maximální ochranu všech dotčených složek životního prostředí. Podmínky regulují kácení dřevin a následnou péči o náhradní výsadbu, stanovují postupy při odnětí lesních pozemků a určují technická i organizační opatření pro minimalizaci dopadů na ekosystémy. Součástí jsou také opatření na ochranu živočichů, včetně biologického dozoru, záchranných transferů či zajištění migrační prostupnosti.

Zaměřuje se rovněž na prevenci havárií a ochranu povrchových i podzemních vod, aby nedošlo k narušení vodního režimu. Cílem je, aby stavba proběhla bezpečně, šetrně a s ohledem na dlouhodobou udržitelnost.

Stanovisko tak podle resortu řeší veškeré dotčené složky životního prostředí komplexně a koordinovaně. Jednotné stanovisko doplňuje již dříve vydané stanovisko EIA.

Povodně, které loni na podzim zasáhly Česko, silně postihly Krnov a Opavu. Výborný tehdy uvedl, že pokud by byla postavena přehrada v Nových Heřminovech na Bruntálsku, s ohledem na už vybudovaná protipovodňová opatření by tehdy tato dvě města ochránila.

Ministerstvo zemědělství podle dřívějších odhadů předpokládá, že náklady na přehradu dosáhnou zhruba osmi miliard korun.

