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Bruntál odbahní rybník pomocí speciálních bakterií, je to levnější než těžba

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  7:19
Kobylí rybník v Bruntále

Kobylí rybník v Bruntále | foto: MÚ Bruntál

Kobylí rybník v Bruntále
Kobylí rybník v Bruntálu.
Odbahnění Kobylího rybníka v osmdesátých letech minulého století
Tradiční vánoční koupání otužilců v Kobylím rybníce (25. prosince 2023)
6 fotografií
Nejprve obvyklá těžba, poté sací bagr, teď bakterie. Zástupci Bruntálu hledají nejlepší způsob odbahnění Kobylího rybníka. Využití tradičních metod komplikují vysoké náklady i fakt, že vodní plochu uprostřed města nelze kvůli nerovnosti dna zcela vypustit. Bruntálští se proto přiklonili k alternativě - směsi bakterií.

„Rada města schválila odbahnění Kobylího rybníka za pomoci bakteriální směsi a město nyní musí zajistit veškerá potřebná stanoviska a vyjádření,“ informoval mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.

Pokud administrativu úředníci zvládnou bez komplikací, specializovaná firma začne bakteriální směs do rybníka přidávat od května příštího roku, hned jak teplota vody přesáhne 10 stupňů Celsia.

Bruntál řeší při obnově Kobylího rybníka patálie s bahnem. Ve hře je i sací bagr

Podstatou vybrané očisty rybníka je vsypání 110 kilogramů přípravku po šesti dávkách na jeho hladinu. „První je naplánovaná zhruba na polovinu května, poslední na polovinu srpna,“ uvedl Ondrášek.

Bakteriální směs podle jeho slov postupně zlepší kvalitu vody a zajistí výrazné snížení vrstvy organického bahna na dně rybníka o patnáct centimetrů.

Kobylí rybník v Bruntále
Kobylí rybník v Bruntálu.
Kobylí rybník v Bruntále
Odbahnění Kobylího rybníka v osmdesátých letech minulého století
6 fotografií

„V přepočtu na 1,7 hektaru vodní plochy se jedná o odstranění 2 550 krychlových metrů bahna, což by bylo schopno odvézt přibližně 255 plně naložených nákladních automobilů,“ vyčíslil mluvčí.

Náklady čítají 200 tisíc korun, což je v porovnání s dříve zvažovanými možnostmi zlomek.

Bahno sedalo pomalu, Bruntál nestihl požádat o dotaci na vyčištění rybníka

Bruntálští řeší odbahnění rybníka téměř deset let. Klasické odtěžení a odvoz celkových 6,5 tisíce kubíků bahna by přišly na deset milionů korun. Zástupci města si na to před pěti lety vyhlédli dotaci ministerstva zemědělství, ale v době uzávěrky žádostí jim chyběly dva centimetry do požadované, nejméně čtyřiceticentimetrové vrstvy bahna.

Město poté prověřovalo i využití sacího bagru, kde by náklady činily dva miliony korun.

Kobylí rybník je vyhledávaným místem v Bruntálu.

Kobylí rybník je vyhledávaným místem v Bruntálu.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Kobylí rybník je oblíbenou odpočinkovou zónou s chodníky a lavičkami okolo i plovoucí promenádou a molem na hladině. Odehrávají se tam otužilecké ponory, scházejí se tam rybáři a cvičí záchranáři. Naposledy jej Bruntálští odbahnili v 80. letech minulého století.

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