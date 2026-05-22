Vodní plocha uprostřed města se potýká s přemnožením vodních rostlin a kvůli nánosům bahna ji není možné celou vypustit.
„Pozornost bruntálských obyvatel v posledních týdnech znovu upoutala hladina Kobylího rybníka posetá rdestem kadeřavým. Jev se opakuje už několikátým rokem,“ uvedl mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.
Rybník je vyhledávanou odpočinkovou zónou s chodníky a lavičkami okolo i plovoucí promenádou a molem na hladině.
Od května do července je však plný vodních rostlin rostoucích z bahna.
Odbahnění a úpravu rybníka Bruntál řeší téměř deset let.
„Projektová dokumentace z roku 2017 na základě přesných měření odhalila, že dno rybníka je značně nerovné. Pod zaústěním Vodárenského potoka je zahloubeno a následně stoupá k výpustnému objektu u křižovatky ulic Zeyerova, Dr. E. Beneše a Květná,“ sdělil Ondrášek.
Tento projekt řešil především vyrovnání dna nádrže tak, aby bylo možné jej co nejvíce vypustit a potom odbahnit a upravit. „Průměrná výška sedimentu však byla 38 centimetrů, což nesplňovalo podmínky pro získání dotace na odbahnění,“ dodal mluvčí.
Finanční nákladnost je přitom zásadním limitem. Celkové odtěžení zhruba 6,5 tisíce kubíků sedimentu by stálo až deset milionů korun.
Druhou variantou je odtěžení 2,8 tisíce kubíků a snížení dna o další čtyři stovky kubíků, což by stálo tři miliony korun. Poslední myšlenkou je použití sacího bagru pro odtěžení sedimentu, což by snížilo náklady na dva miliony.
„K takovému opatření musíme získat stavební povolení, protože se jedná o významný zásah do biodiverzity. Město již zahájilo kroky k zajištění povolení,“ avizoval mluvčí Ondrášek.
Rybník byl naposledy odbahněn v 80. letech minulého století. V Bruntále je jedním z center dění, odehrávají se tam otužilecké ponory, scházejí se tam rybáři a cvičí členové záchranných složek.
