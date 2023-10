V Bruntále se letos poprvé dočkají kluziště, v provozu bude od půlky prosince

„Stavbu zahájíme po rozsvícení vánočního stromu a do 15. prosince by se mělo bruslit,“ řekl vedoucí bruntálského odboru správy majetku Michal Kafura. Kluziště u městského infocentra by mělo být k dispozici měsíc. „Pokud bude o bruslení zájem, příští rok akci zopakujeme,“ uvedl starosta Martin Henč.

Že si lidé o Vánocích brusle nazují rádi, dokazuje již 14. ročník Vánočního kluziště v Ostravě. „Tradičně se bude bruslit od 26. listopadu do Nového roku, letos opět na náměstí Dr. E. Beneše,“ uvedla mluvčí společnosti Sareza Lenka Papajová. „Dopoledne bude led primárně určen školám, odpoledne může bruslit každý, a to zdarma. Zpoplatněné opět bude pouze půjčování bruslí, tučňáků a šatna.“

Na brusle se mohou po celou zimní sezonu vypravit i lidé v dalších městech kraje, ovšem na zimní stadiony a do víceúčelových sportovních hal. Například v Českém Těšíne se bude letos bruslit od 31. října, a to třikrát týdně, od 1. listopadu pak mohou bruslaři přijít šestkrát. „Děti do 6 let bruslí 1,5 hodiny zdarma, do 15 let za 30 korun a dospělí za 50 korun,“ uvedla Lenka Tomková ze Správy účelových zařízení v Českém Těšíně.

Kopřivničtí dospělí bruslaři zaplatí za jízdy 50 korun a děti 40, přičemž za 40 korun je možné si v hale brusle i půjčit. V Karviné si dospělí zabruslí 90 minut za 70 korun, dítě za 50 korun. Jednotnou cenu mají bruslaři v Ostravě, a to 80 korun bez časového omezení jízdy.