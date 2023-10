Venkovní kluziště v Bruntálu končí, hala chybí. Hokejisté musejí jinam

Malí hokejisté HC Bruntál musejí trénovat mimo město, lidé budou bruslit přímo na náměstí. Kvůli novému stadionu se příští pondělí mimořádně sejdou i zastupitelé.

„Technologicky nevyhovující a provozně drahá zimní ledová plocha ve Staroměstské ulici nebude od letošní sezony v provozu,“ informoval mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.

Pro tamní hokejisty to znamená jezdit mimo Bruntál; zastupitelé pro ně už v září schválili dotaci 417 tisíc korun.

„Částečně jsme s tím začali už loni, protože naše ledová plocha nevyhovovala. Museli jsme kvůli počasí rušit tréninky a problém byl i v defektech starých dřevěných mantinelů. Naplno trénujeme mimo Bruntál od této sezony,“ potvrdil předseda spolku HC Bruntál Tomáš Pluskal.

Národní sportovní agentura navíc zamítla radnici žádost o dotaci na stavbu stadionu.

Malí hokejisté už od září jezdí do Horního Benešova a Krnova. Vozí je tam rodiče. „Komplikace to je, ale zatím se nám daří dělat větší nábor. Je otázka, jak dlouho to bude mít smysl, když je klub v Krnově i Benešově. Drží nás, že se nový stadion připravuje,“ vylíčil Pluskal.

Pro veřejnost letos poprvé Bruntál umístí zimní ledovou plochu přímo na náměstí Míru. „Přípravu kluziště zahájíme neprodleně po slavnostním rozsvícení vánočního stromu a do dvou týdnů poté bude možné bruslení. Na místě potom zůstane zhruba měsíc,“ sdělil Ondrášek. Deset krát dvacet metrů velká plocha, ohrazená mantinelem, bude na náměstí u městského infocentra.

Pro stavbu stadionu má Bruntál vše hotové včetně projektu s odhadem nákladů 170 milionů korun i stavebního povolení. Vyrůst má v Kavalcově ulici.

Problémem jsou peníze. Do tendru na zhotovitele se loni kvůli růstu cen ve stavebnictví nikdo nepřihlásil a městu se zároveň nepodařilo získat dotaci Národní sportovní agentury, jež měla pokrýt sedmdesát procent výdajů. Stavět jen za své radní i zastupitelé loni zamítli coby enormní zátěž.

Příští pondělí se kvůli hokejové hale zastupitelé opět sejdou. „Připravujeme opětovné podání žádosti o dotaci,“ řekl mluvčí Ondrášek. To musejí zastupitelé schválit. Bruntál se prozatím stává jedním z mála měst své velikosti, jehož hokejisté nemají kde trénovat.

Zimním stadionem se zabývají například i v Jihlavě. Tam jde o přestavbu, navíc už započatou.