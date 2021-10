Problémy automobilek ohrožují i jejich dodavatele. Zlepšení v nedohlednu

Třetina pro výrobce z Mladé Boleslavi, zbytek dalším velkým automobilkám napříč Evropou. Tak vypadá výrobní program novojičínské společnosti Varroc Lighting Systems, která v kraji zaměstnává na tři tisíce zaměstnanců.



Zprávy z automobilky Škoda, která zvažuje omezení a možná i úplné zastavení výroby až do konce roku, proto ve vedení firmy pozorně sledují.

„Ze strany Škoda Auto v tuto chvíli nemáme oficiální informaci o tom, jak by se případná omezení ve výrobě promítla do našeho provozu. Omezení nebo uzavření výroby v takovém rozsahu by se nás tak do jisté míry určitě dotklo,“ vysvětlil Petr Svoboda, ředitel novojičínského výrobního závodu společnosti Varroc Lighting Systems. „Se zákazníkem jsme v pravidelném kontaktu a budeme se snažit společně najít řešení této situace.“

Problémy automobilového průmyslu způsobené nedostatkem čipů se táhnou už několik měsíců. A ještě nějakou dobu potrvají.

„Nedostatek polovodičů i LED má obrovský dopad na výrobu kompletních automobilů, ale vede také k nedostatku, který se týká přímo našich výrobků. Předpokládáme, že se situace změní až minimálně ve druhé polovině roku 2022,“ dodal Svoboda.

Dalším velkým výrobcem v oblasti automotive v regionu je kopřivnická společnost Brose CZ. Tu by aktuální situace konkrétně ve společnosti Škoda Auto výrazněji zasáhnout neměla, s obdobnými problémy se ale potýkají i další velké automobilky.

„Nedostatek polovodičů v automobilovém a dodavatelském průmyslu je stále citelnější. Téměř všichni naši zákazníci omezili výrobu nebo dočasně zavřeli závody, což nám způsobuje hlavně potíže při plánování počtu zaměstnanců a náboru kolegů do výroby,“ komentoval situaci Petr Skoček, vedoucí lokace Brose CZ.

Pomůže kurzarbeit

Pro automobilky pracují i společnosti, které jinak svůj výrobní program cílí úplně jinam.



„Omezení výroby se dotkne zejména naší kovárny a kalírny, kde vyrábíme různé výkovky pro výrobu osobních, užitkových a nákladních vozidel. Výhledově se jedná o snížení objednávek jen přibližně o deset procent. V případě většího snížení objednávek bychom část zaměstnanců přesunuli na jiné pracovní pozice v rámci naší společnosti,“ okomentoval situaci Aleš Martínek, generální ředitel opavské společnosti Ostroj.

Velkým tématem v automotive průmyslu je nastavení kurzarbeitu, který se začal používat v rámci opatření proti covidu. Na jeho legislativní dotažení ale firmy stále čekají.

„Mohli bychom taky využít programu ‚kurzarbeitu‘ pro pokrytí části náhrady mzdy našim zaměstnancům,“ naznačil Aleš Martínek jednu z cest, které by mohli zaměstnavatelé v případě problémů využít.

Hyundai zatím výrobu neomezuje

Problémem ale může být, že stát využívání kurzarbeitu stále plně nedořešil. „Těšíme se na zahájení diskusí o konečné podobě kurzarbeitu s novou vládou, protože jeho aktuální podoba není pro nás vhodná,“ doplnil Petr Skoček ze společnosti Brose CZ.

Společnost Škoda Auto není jedinou automobilkou, která musí reagovat na problémy na trhu. Nesnáze s dodávkami registrují i v nošovické automobilce Hyundai.

„I my stále registrujeme velké problémy s dodávkami polovodičových součástek,“ konstatoval Petr Michník, mluvčí Hyundai. „Posilujeme zásoby a hledáme alternativní součástky. Zatím jsme nemuseli kvůli nedostatku čipů zastavovat výrobu či rušit směny a daří se nám držet počet vyrobených aut na úrovni odpovídající plánu.“