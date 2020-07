V břidlicových štolách u Oder turisté zažijí úplnou tmu i svícení kahanem

Návštěvníci se mohou podívat do dvou štol o celkové délce 400 metrů, které propojuje osmnáctimetrový komín, v němž průchod zajišťují žebříky a podesty. Ve spodní chodbě se nacházejí i dvě dobývací komory, v jedné z nich mohou lidé obdivovat čelo břidlicové vrásy, jejíž stáří je 350 milionů let.

„Jedná se o naprostý unikát, jediné takto viditelné geologické těleso v České republice,“ přiblížila Alena Zemanová z oderské radnice.



Návštěva dolu slibuje i jinak nevšední zážitek. Do podzemí budou lidé vstupovat s vypůjčenou přilbou a svítilnou, zažijí chvíle v úplné tmě nebo okamžiky, kdy jim bude svítit pouze historický kahan. Na děti pak čekají v jedné z bočních štol permoníci Šiferové.

Veřejnosti se důl otevře od středy do neděle až do konce října. Od listopadu do konce dubna pak bude uzavřen a patřit bude především netopýrům.

„Ve zdejší lokalitě bylo dosud zmapováno sedm druhů letounů z 27 druhů žijících v České republice,“ upozornila Zemanová.

Do budoucna se počítá i s otevřením třetí štoly

Hornictví a dolování rud jsou s Oderskem spjaty už od středověku, od konce 19. století pak zde probíhala také těžba břidlice. Ta je spojena s lokalitou Nový Svět, kde se nachází i Flascharův důl pojmenovaný po svém někdejším majiteli. Svou činnost ukončil už v prvních desetiletích minulého století. Poté byl cílem trampů nebo dobrodružných výprav místních dětí.

Na možnost zpřístupnění opuštěných štol oderskou radnici v roce 2003 upozornila Česká geologická služba. První konkrétní kroky začalo město podnikat v roce 2016.

Zatím lze navštívit dvě spojené štoly, o třetí samostatné město uvažuje do budoucna. „Tak rok až dva necháme stav stabilizovat, zjistíme zájem lidí a uvidíme,“ nastínil na jaře oderský starosta Libor Helis.

V České republice jde teprve o druhé zpřístupněné důlní dílo po těžbě břidlice. První byla Raabova štola na Vítkovsku.