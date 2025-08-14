Hrozilo, že spadne na skleněnou kopuli. Začala demolice komína obchoďáku Breda

Žaneta Motlová
  13:25
Práce v někdejším obchodním domě Breda odkrývají další bolavá místa a nutné investice do právě opravované památky. Přes dva a půl milionu bude stát obnova komína, který je v havarijním stavu. Město jej musí nechat spravit, aby mohlo pokračovat v rekonstrukci ikonické skleněné kopule. Také její cena se bude odvíjet až od stavu, v jakém se nachází.
Fotogalerie4

Bourat se bude část komína od lávky nahoru. Zbytek stavaři zpevní. „Samozřejmě teď ještě nevíme, jak to vypadá uvnitř,“ uvedl mluvčí opavské radnice Roman Konečný. | foto: Magistrát města Opavy

Práce na obnově komína právě začaly. Staticky narušený zhruba sto let starý kouřovod, který se nepoužívá od 60. let minulého století, čeká částečná demolice.

„Na střechu sousedního obchodního centra Breda&Weinstein byly dopraveny ochranné materiály, instalováno provizorní bezpečnostní zábradlí a provedeny první zabezpečovací úpravy. Zároveň stavbaři začali demontovat část střechy kolem komína a připravují speciální prvky pro jeho zajištění,“ informoval mluvčí opavské radnice Roman Konečný.

Opava s architekty domlouvá podobu i fungování obchodního domu Breda

Odstartovala už i technicky náročná stavba lešení. Po skončení všech příprav dělníci ručně, cihlu po cihle rozeberou horní část komína.

„Komín je součástí památkově chráněné Bredy. Proto se rozkládá ručně. Zachovalé cihly se vyčistí, uskladní a později použijí na novou stavbu komína,“ upřesnil mluvčí Konečný.

Na komínu jsou obrovské praskliny.
Bourat se bude část komína od lávky nahoru. Zbytek stavaři zpevní. „Samozřejmě teď ještě nevíme, jak to vypadá uvnitř,“ uvedl mluvčí opavské radnice Roman Konečný.
Kopuli teď kryje ochranná plachta. Stavaři ji odstraní až po obnově kopule. Komín, jehož horní část rozeberou a spodní zpevní, je v pozadí. Bourat se bude část od lávky nahoru.
Kopuli teď kryje ochranná plachta. Stavaři ji odstraní až po obnově kopule. Komín, jehož horní část rozeberou a spodní zpevní, je v pozadí. Bourat se bude část od lávky nahoru.
4 fotografie

Spodní část komína zpevní speciální kovové obruče. Zároveň odborníci budou zkoumat, co výrazné praskliny na komíně, kvůli nimž hrozí jeho pád, způsobilo.

„Hotovo by mělo být v první polovině září. Cena je 2,6 milionu korun včetně DPH,“ doplnil Konečný.

Současně pokračují restaurátorské práce na historické skleněné kopuli, které odstartovaly na přelomu července a srpna. Právě ty na špatný stav komína ukázaly.

Unikátní objev, stavaři odkryli pod Bredou neporušené stoleté schodiště

„Během první etapy restaurátoři zjišťují celkový stav kopule a celou ji vyčistí. Teprve to ukáže, jak náročná její celková obnova bude. Může se stát, že postačí vše jen vyčistit, může se ale také stát, že bude z velké části potřeba výměna prvků, které kopuli tvoří,“ konstatoval Roman Konečný skutečnost, že cena obnovy bude známá až po detailním odborném průzkumu.

Breda Opava

● Obchodní dům nechal postavit opavský podnikatel David Weinstein podle návrhu architekta Leopolda Bauera v letech 1927 a 1928.

● Byl tehdy největším obchodním domem v Československu.

● Nákupní centrum několikrát změnilo jméno, poprvé v roce 1945 na Průkopník, později na Prior, po roce 1989 se vrátil původní název.

● Roku 1994 jej v privatizaci získal podnikatel Kamil Kolek.

● V roce 2004 Breda vyhořela.

● Od roku 2012 je mimo provoz.

● Roku 2021 ji koupilo město Opava. Loni Opava vybrala návrh budoucí podoby Bredy.

Odborníci teď zkoumají přednostně opačnou část kopule, tedy tu, kde jim i v případě pádu části komína nehrozí nebezpečí. Zabývají se především žebry kopule a skleněnými luxfery.

„Kopuli dlouhodobě poškozovala zatékající voda a jejímu stavu moc nepomohl ani požár před zhruba dvaceti lety. Kvůli její váze, což čítá desítky tun, bude potřeba ji podepřít speciálním lešením, které se objedná z Německa a které pomůže rovnoměrně rozložit váhu kopule a zajistit její stabilitu během prací,“ dodal Konečný. Lešení potřebných parametrů u nás v zemi zatím nikdo k dispozici nemá.

Všechny ostatní práce podle Konečného probíhají podle harmonogramu. Aktuálně se také zpracovává finální podoba vítězného architektonického návrhu budoucí podoby Bredy.

Podle vedoucí oddělení památkové péče Lucie Častulíkové patří kopule k nejhodnotnějším prvkům Bredy. „Některé její části jsou dokonce pohyblivé a umožňují větrání. Mechanismus je ovladatelný shora, z vrcholu kopule,“ popsala.

Ikonický obchodní dům Breda čeká změna. Otevře přízemí, zpřístupní střechu

Po obnově musí být kopule nejen vizuálně shodná s tou původní, ale také vytvořená stejnou technologií. Jakmile bude hotovo, odstraní se ochranná plachta a vnitřní prostory Bredy opět zaplní denní světlo.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zchátralý hotel z Party hic se má přestavět. Megalomanský projekt, bouří se místní

Kdysi to býval oblíbený horský resort, rekreační středisko Státní banky československé, dokonce se před ním v roce 1976 natáčela část filmové komedie o hornickém kolektivu na mléčné výživě Parta hic....

Tisíce lidí na gastrofestivalu v horských lázních. Nevhodná monstr akce, míní kritici

Podpora místních farmářů a turistiky, nebo zbytečné narušení lázeňského klidu a přírody? Víkendový Pojez Fest v Jeseníkách, který pořádal Moravskoslezský kraj, nalákal do Karlovy Studánky tisíce...

Zmatený a slabozraký senior jel v protisměru, míjel osobáky i kamiony

„On se rozhodl skončit s životem,“ komentuje na videu hlas starostky Města Albrechtice Jany Murové nebezpečnou jízdu řidiče, který ve středu na Bruntálsku vjížděl protijedoucím autům, autobusům i...

Houkající policejní auto bouralo s jiným vozem, pak srazilo chodce. Pět zraněných

Nedaleko centra Opavy se dnes po poledni střetl policejní vůz se zapnutým majákem s jiným osobním vozidlem. Po střetu se služební automobil navíc dostal mimo silnici, kde srazil člověka. Při nehodě...

Mladík vjel příliš rychle do zatáčky, po nárazu do stromu zemřel jeho kamarád

Hasiči, policie, záchranka i vrtulník spěchali v pondělí odpoledne do Heřmanovic na Bruntálsku, kde se stala vážná dopravní nehoda. Mladý řidič BMW tam nezvládl ve velké rychlosti projet zatáčku,...

Hrozilo, že spadne na skleněnou kopuli. Začala demolice komína obchoďáku Breda

Práce v někdejším obchodním domě Breda odkrývají další bolavá místa a nutné investice do právě opravované památky. Přes dva a půl milionu bude stát obnova komína, který je v havarijním stavu. Město...

14. srpna 2025  13:25

Fantom odpočívadel. Kamioňáci spali ve voze, zloděj jim zatím vykrádal kabiny

Pět měsíců moravskoslezští kriminalisté pátrali po tajemném vykradači aut zaparkovaných na odpočívadlech u čerpacích stanic na dálnici D1 na Novojičínsku. Kamiony zloděj vykrádal i v době, kdy tam...

14. srpna 2025  9:46

Tisíce lidí na gastrofestivalu v horských lázních. Nevhodná monstr akce, míní kritici

Podpora místních farmářů a turistiky, nebo zbytečné narušení lázeňského klidu a přírody? Víkendový Pojez Fest v Jeseníkách, který pořádal Moravskoslezský kraj, nalákal do Karlovy Studánky tisíce...

14. srpna 2025  9:15

Zmatený a slabozraký senior jel v protisměru, míjel osobáky i kamiony

„On se rozhodl skončit s životem,“ komentuje na videu hlas starostky Města Albrechtice Jany Murové nebezpečnou jízdu řidiče, který ve středu na Bruntálsku vjížděl protijedoucím autům, autobusům i...

13. srpna 2025  20:27,  aktualizováno  22:21

Baník Ostrava v Konferenční lize: program, soupeř, historie, kde sledovat

Baník Ostrava po vyrovnaném boji vypadl ve 2. předkole Evropské ligy s polskou Legií Varšava (2:2, 1:2) a spadl do 3. předkola Konferenční ligy. A i tady ho čeká těžký sok. O postup do play off ...

13. srpna 2025  19:35

Austria - Baník: kde sledovat odvetu Konferenční ligy v TV?

Parádní přestřelka v prvním souboji dává tušit dramatickou odvetu. Fotbalisté Baníku Ostrava po vítězném domácím utkání nad Austrií Vídeň (4:3) zabojují na hřišti soupeře o play off Konferenční ligy....

13. srpna 2025  19:30

Hrady CZ se přesouvají na Opavsko. Hvězdy pobaví v podhradí malebného zámku

Letní atmosféra v podhradí, rocková hudba, česká scéna, hudební hity, masky i památky, to vše čeká na návštěvníky oblíbeného putovního festivalu Hrady CZ, který slaví jubilejní dvacetiny. V pátek a...

13. srpna 2025  12:25,  aktualizováno  18:11

Zchátralý hotel z Party hic se má přestavět. Megalomanský projekt, bouří se místní

Kdysi to býval oblíbený horský resort, rekreační středisko Státní banky československé, dokonce se před ním v roce 1976 natáčela část filmové komedie o hornickém kolektivu na mléčné výživě Parta hic....

13. srpna 2025  17:59

Z Liberce přijel do Ostravy žirafí samec. Mezi třemi samicemi má jediný úkol

Na rok přijel z Liberce do Ostravy. A úkol má veskrze jediný: zplodit potomka a rozšířit tak chov žiraf. Takové je hlavní poslání nového samce žirafy Rothschildovy, který v ostravské zoologické...

13. srpna 2025  9:49

Neobvyklý parkovací dům. V podzemí budou auta, na střeše moderní sportoviště

Nový trend využití ploch ve městech na stále více nedostatková místa pro auta a zároveň zachování jejich kvality pro jiné účely se podařilo prosadit radním ostravského obvodu Poruba. Na místě...

12. srpna 2025  15:18

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Slovák převážel v cessně po Evropě tašky s marihuanou. Nevěděl jsem to, hájí se

Krajský soud v Ostravě začal řešit neobvyklý případ slovenského pilota, který podle obžaloby převážel mezi Španělskem, Slovenskem a Polskem drogy. Přišlo se na to při jeho loňském nouzovém přistání...

12. srpna 2025  12:56

Mladík vjel příliš rychle do zatáčky, po nárazu do stromu zemřel jeho kamarád

Hasiči, policie, záchranka i vrtulník spěchali v pondělí odpoledne do Heřmanovic na Bruntálsku, kde se stala vážná dopravní nehoda. Mladý řidič BMW tam nezvládl ve velké rychlosti projet zatáčku,...

12. srpna 2025  10:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.