Zatím jen kamerou. Opava otvírá další tajemství Bredy, zkoumá objevené podzemí

„Čím víc se do Bredy noříme, tím víc odhalujeme, že to není jen stavba. Je to příběh, který jsme zdaleka nedočetli,“ popsal primátor Opavy Tomáš Navrátil.
„Místnost je zavalená bahnem a sutí a je velkým otazníkem, co všechno se uvnitř skrývá. Abychom se tam mohli podívat, použili jsme inspekční kameru na teleskopické tyči,“ nastínil.
Opava zveřejnila první záběry z podzemí na sociálních sítích. Objevená místnost podle odhadů pochází z počátku 19. století a může souviset se stavební historií lokality, v níž ikonický obchodní dům stojí.
„Breda byla vystavěna na místě tří domů. Devítka a osmička šly k zemi, jedenáctka jediná zůstala a pořád se nám její půdorys opisuje i v současné budově,“ vysvětlil správce objektu Marek Zygula.
Opavský obchodník David Weinstein totiž nechtěl přerušit své podnikání ani během výstavby Bredy v letech 1927 až 1928. „V původním obchodním domě se prodávalo až do poslední chvíle, zatímco se nad ním i kolem něj zdvihala moderní konstrukce dnešní budovy,“ nastínil mluvčí opavské radnice Roman Konečný.
Do této původní prodejny lidé vstupovali schodištěm, které stavbaři v konstrukci budovy objevili předloni. Neporušené a zakonzervované v podzemí v téže podobě, jakou mělo před sto lety, když jej tehdejší stavebníci zaslepili a zazdili, včetně dřevěných parket, zábradlí či hlinkové výmalby na stěnách.
Nyní objevené sklepení leží přímo pod tímto historickým schodištěm. Je v nejnižší části budovy, ve druhém podzemním podlaží. Na skrytou místnost stavbaři narazili, když řešili neustávající zatékání a vzlínání spodní vody.
Prostor je přístupný jen malým otvorem ve zdi. Představitelé Opavy s památkáři i stavbaři teď ladí další postup, jak co nejšetrněji sklepení vyčistit od nánosů a vody, a poté ho také detailně prozkoumat.
Odborníci Bredu dál opravují, aktuálně pokračují v obnově její unikátní skleněné kopule.