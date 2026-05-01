Zatím jen kamerou. Opava otvírá další tajemství Bredy, zkoumá objevené podzemí

Žaneta Motlová
  6:54
Dosud neznámá podzemní místnost, kterou stavbaři jen náhodou objevili pod někdejším obchodním domem Breda v Opavě, je zapomenutým sklepením. Dovnitř zatím pronikla jen kamera a záběry ukazují masivní kamenné stěny a strop suterénního prostoru i obří nánosy bahna a suti.

„Čím víc se do Bredy noříme, tím víc odhalujeme, že to není jen stavba. Je to příběh, který jsme zdaleka nedočetli,“ popsal primátor Opavy Tomáš Navrátil.

„Místnost je zavalená bahnem a sutí a je velkým otazníkem, co všechno se uvnitř skrývá. Abychom se tam mohli podívat, použili jsme inspekční kameru na teleskopické tyči,“ nastínil.

Správce Bredy Marek Zygula (vlevo) s primátorem Tomášem Navrátilem nad přístrojem, který potvrdil objevenou místnost. (9. dubna 2026)
Správce Bredy v Opavě Marek Zygula u navrtaného otvoru do objevené místnosti, která byla desítky let zazděná. (9. dubna 2026)
Stupeň zachování schodiště je podle památkářů překvapivý. Zůstala výmalba i dřevěné prvky.
Na schodišti se zachovala spousta původních prvků. „Včetně světel,“ ukázal správce budovy Bredy Marek Zygula (na snímku).
14 fotografií

Opava zveřejnila první záběry z podzemí na sociálních sítích. Objevená místnost podle odhadů pochází z počátku 19. století a může souviset se stavební historií lokality, v níž ikonický obchodní dům stojí.

„Breda byla vystavěna na místě tří domů. Devítka a osmička šly k zemi, jedenáctka jediná zůstala a pořád se nám její půdorys opisuje i v současné budově,“ vysvětlil správce objektu Marek Zygula.

Mistrovské dílo. Skleněná kopule Bredy v Opavě do roka získá původní podobu

Opavský obchodník David Weinstein totiž nechtěl přerušit své podnikání ani během výstavby Bredy v letech 1927 až 1928. „V původním obchodním domě se prodávalo až do poslední chvíle, zatímco se nad ním i kolem něj zdvihala moderní konstrukce dnešní budovy,“ nastínil mluvčí opavské radnice Roman Konečný.

Do této původní prodejny lidé vstupovali schodištěm, které stavbaři v konstrukci budovy objevili předloni. Neporušené a zakonzervované v podzemí v téže podobě, jakou mělo před sto lety, když jej tehdejší stavebníci zaslepili a zazdili, včetně dřevěných parket, zábradlí či hlinkové výmalby na stěnách.

Ikonický obchodní dům Breda čeká změna. Otevře přízemí, zpřístupní střechu

Nyní objevené sklepení leží přímo pod tímto historickým schodištěm. Je v nejnižší části budovy, ve druhém podzemním podlaží. Na skrytou místnost stavbaři narazili, když řešili neustávající zatékání a vzlínání spodní vody.

Prostor je přístupný jen malým otvorem ve zdi. Představitelé Opavy s památkáři i stavbaři teď ladí další postup, jak co nejšetrněji sklepení vyčistit od nánosů a vody, a poté ho také detailně prozkoumat.

Odborníci Bredu dál opravují, aktuálně pokračují v obnově její unikátní skleněné kopule.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.