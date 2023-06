Začala oprava ikonického obchodního domu Breda, hledá se jeho nové využití

První část rekonstrukce zahrnuje výměnu 170 zchátralých oken za jejich věrné repliky, opravu fasády, výměnu vodovodní přípojky a postavení nákladního výtahu, který se v budoucnu využije i pro další práce na obnově chátrající stavby.

Do veřejné soutěže na zhotovitele se přihlásilo devět firem, zvítězila společnost Fichna – Hudeczek. Hotovo by mělo být do konce července příštího roku.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o unikátní památkově chráněnou stavbu, musíme vše konzultovat s památkáři. Všem nám ale jde o to, aby se Breda opět vrátila Opavě a získala svou ztracenou krásnou tvář,“ komentoval primátor Tomáš Navrátil. Opava do této etapy oprav investuje 28,5 milionu korun, náklady zaplatí ze svého rozpočtu.

Město ve spolupráci s architekty zároveň hledá využití obří stavby, která je nepřístupná od roku 2012 a dlouhodobě chátrá. Celkové náklady na její opravu se odhadují na 300 milionů korun.

Opava koupila památku za 39,5 milionu korun loni v únoru. Od té doby se tam uskutečnily záchranné práce jako oprava střech a kopule, rozebrání dřevěných prvků či vyklizení všech pater. Opava si také nechala pořídit podrobný 3D model celé budovy, který výrazně pomůže při dalším projektování.

„Takový digitální model je nezbytný s ohledem na následující úmysly a práce. Ukáže nám technické vlastnosti a konstrukce, které tak budeme mít pod kontrolou a pomůže například s řešením energetických opatření, rozvodů elektřiny a vody a dalšími technickými i technologickými záležitostmi,“ uvedl hlavní architekt Opavy Petr Stanjura.

Breda vznikla v letech 1927 až 1928 a byl to největší obchodní dům v tehdejším Československu.