Mistrovské dílo. Skleněná kopule Bredy v Opavě do roka získá původní podobu

Žaneta Motlová
  13:15
Ještě o dvě patra vzroste obří lešení, jež zabírá celý centrální prostor někdejšího obchodního domu Breda v Opavě. Restaurátoři loni s jeho pomocí čistili ikonickou skleněnou kopuli Bredy a zkoumali míru jejího poškození. Teď kopuli vrátí podobu, kterou měla před sto lety, kdy tehdy největší obchodní dům republiky vznikl.
Restaurátoři minulý rok začali v památkově chráněném opavském obchodním domě Breda s čištěním kopule. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Práce právě začaly. „Zakázka v hodnotě bezmála dvacet milionů korun včetně DPH zahrnuje komplexní technické zajištění konstrukce i citlivou obnovu původních prvků,“ uvedl mluvčí opavské radnice Roman Konečný.

Specialisté postupně kus po kusu vyjmou skleněné části kopule, obnoví její ocelobetonovou konstrukci a opraví a zafixují všechny povrchy, ocelové, dřevěné i klempířské prvky, systém odvodnění i větrání.

„Práce jsou náročné, ale výsledkem by mělo být to, že se této krásné dominantě vrátí její původní vzhled a zároveň bude konstrukčně zajištěna na mnoho dalších let,“ řekl primátor Opavy Tomáš Navrátil.

Přízemí opavské Bredy se mění na sál. Město hledá zájemce o oživení prostoru

Opava staveniště tento týden předala zhotoviteli, jímž je firma Fichna – Hudeczek z nepříliš vzdálené obce Píšť.

Stavbaři po navýšení lešení, které unese až dvanáct tun a bylo dovezeno loni z Německa, protože v Česku není k sehnání, zbudují podpůrnou konstrukci, jež po odlehčení kopule přenese zatížení jejích žeber.

Pro restaurátory nahoru umístí i speciální závěsnou lávku. Kopule není po desítkách let provozu, požáru a letitém chátrání v dobrém stavu a zásah bude rozsáhlý.

Kvůli poškození se musí například vyměnit luxfery, jež skleněnou klenbu tvoří. Ty se v Česku i po sto letech v téže podobě vyrábějí. Podle dobových fotek restaurátoři doplní i chybějící skleněné výplně.

Centrální kopule patří k nejhodnotnějším prvkům Bredy. „Je skutečně mistrovským dílem. Některé části jsou dokonce pohyblivé a umožňují větrání. Celý mechanismus se ovládá shora, z vrcholu kopule,“ uvedla vedoucí oddělení památkové péče opavské radnice Lucie Častulíková.

Teprve po skončení oprav z kopule zmizí ochranná plachta a vnitřek Bredy opět plně zalije denní světlo.

21. listopadu 2025
Student v Ostravě nedorazil domů z plesu, policisté ho našli mrtvého

Policisté pátrali v okolí Landeku po chlapci, který se v nevrátil z plesu. (15....

Okolí vrchu Landek v Ostravě-Petřkovicích pročesávali v neděli dopoledne policisté během pátrání po osmnáctiletém studentovi z Ostravy, který po pátečním plesu nedorazil domů. Po poledni oznámili, že...

V Ostravě hořela střecha paneláku, před požárem na ní pracovali dělníci

Požár bytového domu v Nádražní ulici v Ostravě. (19. březen 2026)

Záchranné složky ve středu zasahovaly v centru Ostravy v Nádražní ulici, kde hořela střecha panelového domu. Po jejich příjezdu byla uzavřená ulice Nádražní a Bieblova. Tři lidé se nadýchali zplodin...

Je to katastrofa, jmelí už napadá skoro vše, burcují ekologové a zlobí se na stát

Ostrava pokračuje v likvidaci nadměrně rozšířeného jmelí. V druhé etapě...

Degradace stromů v chráněné krajinné oblasti Poodří pokračuje. Mizí vzrostlé stromy a ve volné krajině přibývají jejich pahýly. Vedle šíření jmelí, které parazituje na mnoha dřevinách, hynou také...

V ostravské zoo straší „černí duchové“. Nožovky se tam rozmnožily jako nikde jinde v zemi

Nožovky jsou aktivní hlavně v noci. Protože mají slabý zrak, vyvinuly si...

Ostravská zoologická zahrada slaví unikátní chovatelský počin, který nemá v rámci České republiky ani na Slovensku obdoby. V pavilonu Malá Amazonie se jí podařilo přirozeně odchovat nožovky běločelé,...

Pečovatelka nechala seniorku zemřít hlady a žízní, půjde do vězení na patnáct let

Obžalovaná v největší jednací síni Krajského soudu v Ostravě. Zájem o tento...

Olomoucký vrchní soud potvrdil patnáctiletý trest vězení pro devětašedesátiletou Annu Hřivnáčovou z Ostravy. Žena podle rozsudku jako asistentka sociální péče dlouhodobě a úmyslně zanedbávala svou...

Mistrovské dílo. Skleněná kopule Bredy v Opavě do roka získá původní podobu

Restaurátoři začali v památkově chráněném opavském obchodním domě Breda s...

Ještě o dvě patra vzroste obří lešení, jež zabírá celý centrální prostor někdejšího obchodního domu Breda v Opavě. Restaurátoři loni s jeho pomocí čistili ikonickou skleněnou kopuli Bredy a zkoumali...

20. března 2026  13:15

Modernizace trati z Ostravy do Frýdku-Místku se zpozdí, zahájení se komplikuje

Tak by měl vypadat podjezd železnice ve Vratimově. Kdy se tak stane, zatím není...

Příprava zdvojkolejnění a elektrizace trati mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem nabírá zpoždění. Zatímco ještě v prosinci 2025 Správa železnic (SŽ) slibovala zahájení prací na konci letošního roku,...

20. března 2026  11:17

Vítkovice na rozcestí. Dostane Varaďa ještě důvěru, nebo přijde radikální řez?

Václav Varaďa na vítkovické střídačce.

Když v minulé sezoně pomohl Václav Varaďa Vítkovicím zachránit sezonu a zabojovat alespoň v předkole play off, snad nikdo nepochyboval, že muž s aureolou jednoho z nejlepších českých trenérů...

20. března 2026  10:12

Zemřel někdejší ostravský primátor Aleš Zedník, byl i ruským konzulem

Primátor Ostravy Aleš Zedník po svém zvolení v roce 2002.

Ve věku 68 let zemřel politik Aleš Zedník, který byl v letech 2002 až 2006 primátorem Ostravy. Byl členem České strany sociálně demokratické, za níž byl od roku 1998 do roku 2006 ostravským...

20. března 2026  10:10

Basket Ostrava se krutými prohrami učí. Místo cizinek angažoval mladé Češky

Chomutovská Karoline Striplinová brání Anežku Hrubou.

Šest zápasů z dosavadních jednadvaceti prohrály o více než 40 bodů. Rekordní je jejich porážka s USK Praha o 91 bodů 36:127! Basketbalistky Basketu Ostrava byly dlouho otloukánkem nejvyšší domácí...

20. března 2026  9:47

Třinec před čtvrtfinále s Hradcem: zlepšit produktivitu a pozor na protiútoky

Hráči Třince slaví gól proti Olomouci v předkole play off.

Potřetí v historii se hokejoví Oceláři Třinec v extraligovém play off střetnou s Hradcem Králové. Předchozí dvě série, ve finále 2023 a v semifinále 2018, vždy vyhráli 4:2 na zápasy. To už je ale...

20. března 2026  9:13

Vytíženost českých dálnic roste. Nejvíc aut jezdí úsekem na okraji Prahy

Dálnice D1. Ilustrační foto

Intenzita dopravy na českých dálnicích se za posledních pět let zvýšila o 12 procent, denně po nich projede v průměru 34 400 vozidel. Nejvytíženějším úsekem je dálnice D1 mezi Chodovem a Průhonicemi,...

19. března 2026  13:46,  aktualizováno  15:34

V Ostravě hořela střecha paneláku, před požárem na ní pracovali dělníci

Požár bytového domu v Nádražní ulici v Ostravě. (19. březen 2026)

Záchranné složky ve středu zasahovaly v centru Ostravy v Nádražní ulici, kde hořela střecha panelového domu. Po jejich příjezdu byla uzavřená ulice Nádražní a Bieblova. Tři lidé se nadýchali zplodin...

19. března 2026,  aktualizováno 

Částečná úleva pro řidiče. Silničáři otevřeli jeden pás D48 na pomezí tří krajů

Řidiči mohou ode opět jezdit po dálnici D48 mezi obcemi Palačov a Dub. Teď v...

Řidiči mohou ode dneška opět jezdit po dálnici D48 mezi obcemi Palačov a Dub, na pomezí Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Silničáři tam budovali její scházející úsek, který nahradí...

19. března 2026  14:24

Výjimečná událost v karvinském dole. OKD začalo vytahovat sedmnáctimetrové nádoby

Masivní, tmavá skipová nádoba o hmotnosti 24 tun je vysunována z objektu haly...

Další krok při likvidaci poslední činné šachty na území republiky má za sebou společnost OKD. Zaměstnanci stonavského dolu ČSM na Karvinsku nyní z těžní jámy postupně vytahují skipové nádoby,...

19. března 2026  13:08

Pečovatelka nechala seniorku zemřít hlady a žízní, půjde do vězení na patnáct let

Obžalovaná v největší jednací síni Krajského soudu v Ostravě. Zájem o tento...

Olomoucký vrchní soud potvrdil patnáctiletý trest vězení pro devětašedesátiletou Annu Hřivnáčovou z Ostravy. Žena podle rozsudku jako asistentka sociální péče dlouhodobě a úmyslně zanedbávala svou...

19. března 2026  11:20

Velikonoční trhy 2026: Kam v Ostravě a v kraji vyrazit na ty nejlepší

Pestrý program každoročně nabízí velikonoční jarmark na ostravském Masarykově...

Velikonoční trhy v Moravskoslezském kraji brzy odstartují. Ostrava láká na více jarmarků napříč městem, Opava na tradice, Karviná na ruční výrobu papíru či svíček, Frýdek-Místek na divadla a Nový...

19. března 2026  11:15

