V Karviné v místní zahrádkářské kolonii ve čtvrtek pes pokousal svého majitele a dalšího muže, kterého do ostravské nemocnice přepravil vrtulník v kritickém stavu. I přes veškerou snahu lékařů muž...

Baník Ostrava v Konferenční lize: program, soupeř, historie, kde sledovat

Baník Ostrava po vyrovnaném boji vypadl ve 2. předkole Evropské ligy s polskou Legií Varšava (2:2, 1:2) a spadl do 3. předkola Konferenční ligy. A i tady ho čeká těžký sok. O postup do play off si...