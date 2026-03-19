Boření Bedřišky je pozastaveno, o osadě se rozhodne až po komunálních volbách

O budoucnosti osady Bedřiška v Ostravě – Mariánských Horách rozhodne až příští politická garnitura, která vzejde z podzimních komunálních voleb. Vyplývá to z usnesení ostravských zastupitelů, kteří o Bedřišce jednali na svém středečním zasedání.
Ostravská kolonie Bedřiška poté, co padl poslední objekt ze současné vlny demolicí finských domků. (8. prosince 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

„Vzali jsme mimo jiné na vědomí rozhodnutí zastupitelstva obvodu Mariánské Hory a Hulváky, které odsouhlasilo, že do konce volebního období nebude provádět žádné další demolice neobydlených domů v Bedřišce,“ uvedl primátor Jan Dohnal.

Primátor Jan Dohnal potvrdil, že toto rozhodnutí vzalo zastupitelstvo oficiálně na vědomí na základě dohody s obvodem Mariánské Hory a Hulváky.

Ostravští zastupitelé se zároveň zavázali, že budou přihlížet k výstupům plánovací dílny uspořádané nedávno spolkem Fiducia, která řešila s odborníky na dřevostavby, architekty, úředníky i politiky možnosti záchrany osady. Primátor se také zúčastnil.

„Třetí usnesení ve vztahu k Bedřišce obsahuje závazek, že budeme i nadále vést dialog se všemi zainteresovanými stranami,“ řekl Dohnal.

Po vlně kritiky ohledně zimy v obývaných částech domů (způsobené nezákonným bouráním sousedních sekcí v únoru) se nyní řeší provizorní zateplení a technické zajištění pro zbývajících cca 50 obyvatel.

Nadále platí rozhodnutí magistrátu, že předchozí demolice byly nezákonné, což dává obyvatelům silnější mandát pro dnešní vyjednávání s úřady.

I když je lokalita Bedřiška majetkem města, spravuje ji obvod, který už roky prosazuje likvidaci osady. Starosta obvodní radnice Patrik Hujdus argumentuje špatným technickým stavem domů, které se podle něj nevyplatí opravovat.

„Jsme rádi, že zatím nehrozí další demolice. Můžeme doufat, že po volbách budou rozhodovat lidé, kteří budou k obyvatelům citlivější než současné vedení,“ uvedla mluvčí Bedřišky Eva Lehotská.

Boření Bedřišky je pozastaveno, o osadě se rozhodne až po komunálních volbách

Ostravská kolonie Bedřiška poté, co padl poslední objekt ze současné vlny...

O budoucnosti osady Bedřiška v Ostravě – Mariánských Horách rozhodne až příští politická garnitura, která vzejde z podzimních komunálních voleb. Vyplývá to z usnesení ostravských zastupitelů, kteří o...

