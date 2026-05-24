Vojáci testují zdatnost mládeže, v kraji začal další ročník prestižní soutěže Wolfram

Dalibor Maňas
  14:18
V Moravskoslezském kraji odstartoval nový ročník branně-vědomostní soutěže Wolfram, ve které čtyřčlenná družstva ze 160 základních a středních škol prověří svou fyzickou zdatnost, týmovou spolupráci i historické znalosti při plnění náročných vojenských disciplín. Akci pořádá Krajské vojenské velitelství Ostrava.
Krajské vojenské velitelství Ostrava zahájilo další ročník branné soutěže Wolfram, která je součástí koncepce Přípravy občanů k obraně státu. Na startovní listině je rekordních 160 škol z celého regionu. Čtyřčlenná družstva jsou tvořena žáky 8. ročníků základních škol a studenty 1. a 2. ročníků středních škol. | foto: Martin Ogořalek, Armáda ČR

Žáci a studenti ze severní Moravy se zúčastní vojenského klání, které je organizované v rámci koncepce Přípravy občanů k obraně státu (POKOS). Soutěží nejen v branné přípravě a fyzické zdatnosti, ale ukazují i schopnost týmové spolupráce a vědomosti o obraně státu a historii.

„Wolfram je určen žákům 8. ročníků základních škol a žákům 1. a 2. ročníku středních škol, kteří soutěží ve čtyřčlenných družstvech. Podmínkou u základních škol je navíc účast minimálně jedné dívky v družstvu. Do letošního Wolframu se přihlásilo 160 škol z celého kraje,“ uvedl Martin Ogořalek z Krajského vojenského velitelství Ostrava.

První oblastní kolo Wolframu začalo 5. května na Základní škole Englišova v Opavě za účasti 29 družstev z 15 škol.

„Soutěž bude pokračovat dalšími 11 oblastními koly v Moravskoslezském kraji až do 10. června 2026. Z každého oblastního kola postoupí tři nejúspěšnější týmy do krajského kola, které se uskuteční ve dnech 22. a 23. září ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá,“ prozradil Ogořalek.

Wolfram

27. 5. 2026 Karviná SŠ
28. 5. 2026 Ostrava SŠ
2. 6. 2026 Frýdek-Místek ZŠ
3. 6. 2026 Frýdek-Místek SŠ
9. 6. 2026 Krnov ZŠ
10. 6. 2026 Havířov ZŠ

Vítězná družstva z krajských kol potom budou reprezentovat své kraje v celostátním finále, které je plánované na 1. a 2. říjen ve Vojenském výcvikovém prostoru Brdy.

Osm disciplín

Na závodech čeká účastníky během jednoho dne hned několik stanovišť. „Prověřuje se jejich fyzická připravenost, spolupráce i základní znalosti. Měří síly ve vytrvalostním běhu s překážkami, na dráze bojovníka, ve střelbě ze vzduchovky, v poskytování první pomoci, hodu granátem, přesunu břemene a vědomostním testu o operaci Wolfram,“ popsal Ogořalek.

Novinkou projektových dnů armády na školách byla topografie

Největším oříškem zřejmě bude stavba da Vinciho mostu, kde se osvědčí právě komunikace a spolupráce v družstvu. „Soutěžící musí postavit improvizovaný most z patnácti metrových kulatin bez jakéhokoliv spojovacího materiálu do pěti minut,“ naznačil Ogořalek.

Parašutisté za 2. světové války

Název soutěže Wolfram připomíná parašutisty vysazované nad územím tehdejšího protektorátu Čechy a Morava během druhé světové války.

„Historický rozměr je nedílnou součástí soutěže a promítá se zejména do vědomostních částí zaměřených na operaci Wolfram a vybrané okolnosti 2. světové války,“ řekl Ogořalek.

Soutěž Wolfram představuje dlouhodobou aktivitu Krajského vojenského velitelství Ostrava v oblasti branného vzdělávání mládeže a každoročně potvrzuje význam systematické přípravy mladé generace k obraně státu.

