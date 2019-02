Mladíka bez bot vykázali z autobusu, stěžuje si na omezení práv

„Řidič mi sdělil, že do dopravního prostředku musím být z hygienických a bezpečnostních důvodů obutý. Odvolával se na rozhodnutí vedení, a tak jsem poklidně vystoupil. Zatím se mi ale nic takového nestalo. V jiných autobusech cestuji neobutý bez problémů,“ řekl Skotnica, který naboso před dvěma týdny vyšlapal i na Lysou horu. Boty jsou pro něj prostě minulostí.

„Jen jednou mě kvůli bosým nohám vyšetřovali v Londýně policisté. Strážcům zákona připadalo podezřelé na ulici dítě samo bez bot. Vysvětlili jsme si to,“ zmínil Skotnica, který si pochvaluje, že od doby, kdy sundal obuv, nebyl nemocný.

ČSAD: V plavkách se také nejezdí

Jeho stížnost řešil frýdecko-místecký dopravní podnik i s magistrátem. „S městem jsme se shodli, že řidič postupoval správně. Dopravce může z přepravy vyloučit mimo jiné člověka pro mimořádné znečištění oděvů, obuvi nebo z jiných důvodů. V tomto případě šlo o to, že by se dotyčný mohl ve voze o něco poranit nebo by mu někdo mohl stoupnout na nohu. Šlo by o úraz v dopravním prostředku, a ty někdy končí až u soudu,“ konstatoval vedoucí provozu ČSAD Frýdek-Místek Vladimír Pavlásek.

Podle něj cestující v plavkách v létě také autobusem nejezdí.

Skotnica, který už vyjádření dopravce dostal, však oponoval. „Dívám se, kam šlapu, a to i na chodnících, v terénu. Na nenošení bot jsem si zvykl, ušetřím za ně a měnit to nehodlám. Obouvám je jen ve škole a v jídelně na praxi z hygienických důvodů. A žádné zákony ani podmínky pro přepravu cestujících neříkají, že do autobusu musím v botách,“ doplnil mladý muž, který zvažuje, jak bude se svou stížností postupovat dál.

Jelikož svůj případ zveřejnil na sociální síti, rozhořela se kolem něj rozsáhlá diskuze. Jedni dávají Skotnicovi za pravdu, druzí nesouhlasí.

Měli by být lidé chodící naboso vpuštěni do MHD?

Ano 2533 Ne 1372

„Někde vás bez bot nepustí ani do nákupního centra z důvodu bezpečnosti. Pořežete si nohu a budete žalovat centrum. Do veřejného bazénu také nikdo nechodí pomazaný blátem, přestože tam takové upozornění nevisí,“ napsali třeba někteří diskutující a pozastavili se i nad zdravotní stránkou chození na boso.

Svlékajících se nadšenců přibývá

Lidí, kteří se pohybují bez bot, nejen v přírodě, ale i po městech, přibývá. Sdružují se přes své webové stránky, kde nechybí ani fotky ze zimních procházek včetně doporučení, jak se postupně na sníh připravit.

„Také boty nenosím. Ale jen v létě a v přírodě. Je to každého věc, já to v zimě považuji za hazard se zdravím. I naši předkové nosili na sněhu alespoň dřeváky,“ podotkl student Jan Michalík z Písku na Frýdecko-Místecku.

Podobně věc okomentovaly záchranné složky. „Vybavuji si, že jsme v minulosti zasahovali u nějakých případů spoře oblečených lidí včetně bosého člověka. Ale jestli vyrazil takto do terénu dobrovolně nebo šlo o psychicky nemocného, už si nevybavuji,“ poznamenal mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Náčelník Horské služby Beskydy Radim Pavlica nad podobnými trendy kroutil hlavou.

„Registrujeme, že vrůstá počet turistů, kteří se podle nás pokouší upoutat pozornost jakýmkoliv způsobem. Můj osobní názor je, že lidský organismus není uzpůsobený na chození bez bot v mrazu a sněhu. Ale jsou tu i další novodobí nadšenci. Vyrážejí v zimě ven oblečení jen do půl pasu. I když jsme zatím žádného nezachraňovali, je to velký risk. Zvlášť u těch, kteří se rozhodnou z hecu, protože je to módní,“ dodal Pavlica.