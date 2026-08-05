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Ostrava bojuje s bolševníkem. Invazní rostlina, jež leptá kůži, zaplavuje část města

Petra Sasínová
  14:53

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ilustrační snímek | foto: Martin Stolař, MAFRA

Bolševník velkolepý se nebývale rozrostl v jedné z lokalit Slezské Ostravy. Zcela ovládl plochu asi dvě stě metrů čtverečních v blízkosti lesa podél Trnkovecké ulice. Vzhledem k tomu, jaké nebezpečí rostlina představuje pro člověka, se vedení Ostravy pustilo do její několikafázové likvidace.

Hubení bolševníku začalo na jaře a skončí až na podzim. Kombinuje mechanické odstranění kytky, která dosahuje až pěti metrů a člověku může způsobit bolestivé poškození kůže, s chemickými prostředky.

„Jedná se o jeden z nejnebezpečnějších invazních druhů rostlin v České republice. Kdybychom s tím nic nedělali, šířila by se dál,“ uvedl náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč.

„Pro člověka jsou bolševník s ambrozií peřenolistou nejproblematičtějšími rostlinami u nás.“

Jan Lukavský, botanik

Na území Ostravy je známo několik dalších míst, kde se rostlina vyskytuje, a byť nejde o masivní rozšíření, město má v plánu situaci zmapovat a bolševník systematicky a preventivně vymýtit.

„Příští rok chceme vyzvat obvody, aby vytipovaly nejhorší místa výskytu bolševníku, kde bychom pak provedli likvidaci,“ vysvětloval náměstek. „Postupovali bychom podobně jako u stromů napadených jmelím bílým anebo v případě zásahů proti klíněnce jírovcové na kaštanech.“

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Bolševník má velkou schopnost regenerace a nelze ho jednoduše vykosit. Množí se semeny, která klíčí několik let po zničení původního porostu. Podobně jako křídlatka dokáže rychle zarůst velké plochy, kde jiné rostliny nemají šanci.

„Bolševník likviduje původní druhy, což narušuje biodiverzitu. Je správné, že se město k jeho výskytu takto postavilo,“ řekl botanik Jan Lukavský, který působí v CHKO Poodří spadající pod Agenturu ochrany přírody a krajiny.

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První etapa odstranění bolševníku ve Slezské Ostravě začala v květnu chemickým postřikem, následovalo vyfrézování plochy až na kořeny rostliny.

„Teď čekáme, až opět vyklíčí, kdy postup zopakujeme,“ popisoval Boháč. Na podzim bude následovat další mechanické odstranění rostlin a pak přijde na řadu výsadba původních druhů.

Rostlina dokáže nepříjemně poleptat kůži

Zdravotní riziko pro člověka, který se rostliny dotkne, není zanedbatelné. „Společně s ambrozií peřenolistou je to z pohledu člověka nejproblémovější rostlina u nás. Obsahuje fotosenzibilní látky, které když se jimi potřísníte, vás ve spojení se slunečním zářením můžou poleptat,“ vysvětloval botanik Lukavský.

Zasaženému člověku naskáčou na kůži rudé skvrny, které se mění v puchýře.

Bolševník velkolepý se objevuje i na dalších místech Moravskoslezského kraje, podle Lukavského mimo jiné v podhůří Beskyd a hlavně na Jablunkovsku. „Tam byl před několika lety objeven i bolševník Sosnowského, což je velmi podobný, ale stejně nebezpečný druh,“ doplnil botanik.

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Rostlinu původem z Kavkazu začali v České republice v 19. století vysazovat zahradníci jako okrasnou rostlinu zámeckých parků. Aktuální ohnisko je v západních Čechách a některých lokalitách ve středních Čechách.

Za likvidaci bolševníku ve Slezské město zaplatí asi sto tisíc korun. „Kdybychom situaci neřešili, v budoucnu by to mohlo stát mnohonásobně více,“ zdůraznil Boháč.

4. července 2011
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