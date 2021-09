Muž viněný z žhářského útoku v Bohumíně jedná o dohodě, může si snížit trest

Projednávání dohody se koná na Krajském soudu v Ostravě, a to kvůli bezpečnostním opatřením, která případ provázejí.



„Pro jednání jsme poskytli jednu z našich jednacích síní, protože státní zastupitelství vhodným prostorem nedisponuje. Soud však ve věci zatím nebude nijak rozhodovat,“ upozornil místopředseda soudu Igor Krajdl.

Projednávání je podle zákona neveřejné, mohou se ho však zúčastnit lidé poškození trestným činem, tedy i pozůstalí po obětech.

„Rozhodli jsme o přesunu do největší síně kvůli bezpečnosti a komfortu účastníků, protože se může zúčastnit větší množství poškozených, například všichni obvyvatelé panelového domu. Samozřejmě bezpečnostní výhodou je i přesun obžalovaného,“ uvedl Krajdl s tím, že z vazební věznice vede přímý vstup do jednací síně.



Dohoda o vině a trestu je i v nejtěžších trestních případech možná od loňského října. Důvodem je zrychlení projednávání případů, protože odpadá jednání s dokazováním, výpověďmi obžalovaných, svědků i znalců. Pravomocný verdikt bez možnosti odvolání obvykle padne ještě v den zahájení líčení.

Na oplátku obžalovaný může přiznáním viny a přijetím trestu počítat s nižším rozsudkem, nezřídka i pod trestní sazbou svého činu. Na dohodě se nejprve musejí shodnout obžalovaný a jeho obhájce se státním zástupcem. Dohodu pak posuzuje soud, který má poslední slovo.



„Pokud by k dohodě došlo, nepodávali bychom už obžalobu, ale pouze návrh na schválení dohody,“ potvrdil už dříve státní státní zástupce Michal Król.

Základní sazba obecného ohrožení, v jehož důsledku někdo zemře, činí 12 až 20 let vězení, vzhledem k mimořádně tragickým následkům lze počítat s mimořádným trestem až třicet let vězení, vyloučeno však není ani doživotí.

S jakým návrhem předstoupil obžalovaný před státního zástupce, není jasné. Ani to, s jakými variantami dorazil státní zástupce.

Dohoda by však mohla bohumínskému žháři poskytnout ještě jeden benefit: možnost jen velmi krátkého veřejného líčení za účasti pozůstalých, příbuzných, novinářů a další veřejnosti. Rovněž by se omezilo na minimum popisování detailů útoků a jeho následků. Soud by totiž jen rozhodoval o přijetí navržené dohody.

Část pozůstalých žádá veřejné líčení

Už v minulosti se objevily názory, že veřejné líčení by mohlo vést k prohloubení psychické zátěže pozůstalých, podle informací iDNES.cz však část z nich naopak jednání za účasti veřejnosti požaduje. O výši trestu pak mají jasno i lidé bydlící v domě. „Doživotí, nic jiného si nezaslouží,“ řekl například jeden ze sousedů Antonín Začal.

Konopka podle zjištění policistů osudnou sobotu 8. srpna 2020 po rodinných neshodách natankoval na benzinové pumpě do dvou PET lahví benzín a opilý dojel v automobilu k panelovému domu na Nerudově ulici v Bohumíně. Vyjel do jedenáctého patra k bytu, přičemž věděl, že se tam koná narozeninová oslava za přítomnosti jeho manželky a dalších členů rodiny.

Přesný sled dalších událostí není znám, ale podle dostupných informací muž zazvonil nebo zaklepal, a když mu jen na chvíli někdo otevřel, tak část hořlavé látky údajně stihl vylít do předsíně. Poté vylil zbytek hořlaviny i na zabouchnuté dveře a pak je zapalovačem zapálil.

Tvrdí, že chtěl rodinu jen postrašit

Sám se přitom na rukou popálil, ale vyšel ven a sledoval, co se bude dít. Mezitím v bytě začalo peklo. Plameny se šířily velmi rychle, smrtící byl i hustý jedovatý kouř.

Z patnácti lidí v bytě zemřelo jedenáct, čtyři stačili uniknout přes balkon do sousedního bytu. Mezi oběťmi jsou i tři děti. Pět lidí zemřelo poté, co v zoufalství před obrovským žárem vyskočilo z oken a parapetů. Po pádu z takové výšky neměli šanci na přežití.

Policisté zadrželi Konopku na místě. Nejprve kvůli popáleninám putoval do vězeňské nemocnice, poté bylo rozhodnuto o jeho vzetí do vazby, kde setrvává. V minulosti svůj čin připouštěl, ale hájil se tím, že rozhodně nechtěl nikoho připravit o život, jen postrašit.