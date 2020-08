Viděl padat hořící těla k zemi. Hasiči byli pomalí, tvrdí svědek události

Osmadvacetiletý muž v minulosti pracoval u dobrovolných hasičů a rozzlobeně tvrdí. „My bychom byli nahoře rychleji.“

V domě, kde v pátek odpoledne došlo k tragické události s 11 mrtvými, žije ve třetím patře jeho matka s babičkou. Šipka si na parkovišti před domem všiml lehkého dýmu táhnoucího se z boku domu. „To tu ještě lítalo jen pár dětí a nikdo nic nevěděl. Řekl jsem matce, ať volá hasiče. Krátce na to jsem slyšel volat lidi o pomoc z balkonu,“ popisuje tragické chvíle muž.

Podle něj trvalo desítky minut, než začal nějaký zásah. Nechce ani slyšet o tom, že mu to možná jen přišlo jako věčnost, jak už to v takových hrozivých okamžicích bývá. „Mamka to má změřené. Když jsem viděl v televizi, jak říkají, že dorazili během pár minut, tak jsem se akorát naštval,“ líčí svědek.

Podle hejtmana Iva Vondráka byli hasiči na místě včas. „Vyhlášení poplachu bylo v 17:49 a v 17:54 už byli na místě. Z pohledu hasičů byla akce velmi rychlá a myslím, že se možná dokázalo předejít dalším ztrátám,“ řekl médiím.

Adrian Šipka poté podle svých slov sledoval, jak se několik lidí zachránilo tím, že přelezlo na vedlejší balkon. Jiní už takové štěstí neměli. „Viděl jsem ty lidi, jak skáčou dolů. Hořela jim záda, bylo to hrozné,“ líčí.

Ani v tomto okamžiku nepřestává být kritický k činnosti hasičů. „Oni nenafukovali tu plachtu hned po příjezdu, ale až tam už byli mrtví lidi,“ tvrdí.

Očitý svědek událostí v Bohumíně byl velmi emotivní a na místě hasiče verbálně konfrontoval, jak je patrné i z tohoto videa:

Někteří lidé jej okřikovali, aby nechal zasahující složky pracovat, další mu dávali zapravdu. S médii ale mluvit příliš nechtěli.



Protože zná několik lidí žijících v domě, kde k tragické události došlo, má už Adrian Šipka svou verzi, proč k neštěstí došlo. „Co vím z doslechu, tak prý tam byla oslava a došlo na nějaké vyřizování účtů kvůli ženské. Ten, co to zapálil, byl takový menší Rom. Policisté ho odvedli v poutech,“ dodal mladý muž.