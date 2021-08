Před rokem zahynulo v Bohumíně 11 lidí. Pro viníka doživotí, přeje mu soused

Antonín Začal bydlí ve stejném patře domu jako rodina, která přesně před rokem zemřela po útoku Zdeňka K. Nejméně obden bere do ruky mop a čistí nedaleký památník věnovaný obětem šíleného činu žháře.

„Jako domovník jsem se domluvil s městem, že se o to místo budu starat. Byli to fajn lidi, zaslouží si to,“ popisuje.



V bytě, kde ke zločinu došlo, se tehdy konala oslava narozenin. Z patnácti účastníků jedenáct zemřelo, někteří v ohni, jiní před žárem vyskočili z okna. Čtyřem lidem se podařilo uniknout přes balkon.

Rychle se šířící oheň zabil v bytě útočníkovu manželku, syna, vnuka a další rodinné příslušníky. Zemřely tam ale i děti ze sousedství pozvané na oslavu či mladá žena ve vysokém stupni těhotenství.

Motivem žhářského útoku byly spory v rodině. Obviněný neunesl fakt, že jej opustila manželka a nastěhovala se do bytu, kde bydlel její syn s družkou a svým synem.



Antonín Začal s rodinou naštěstí těsně před útokem žháře opustil dům. „Jeli jsme na návštěvu ke tchyni,“ vzpomíná.



O tragédii v patře jeho domu jej spravil známý. „Jeli jsme tak hned na místo, ale dovnitř nás nepustili. To až po dvou dnech, kdy jsme si mohli vyzvednout doklady,“ popisuje.

O další dva dny později již rodina mohla ve svém bytě v jedenáctém patře domu začít uklízet. „Všude byly saze, protože při zásahu museli vykopnout dveře. A trocha vody. Škody ale nebyly nějaké velké,“ líčí.

Stěhování? Snad kdyby zkratovala elektřina...

Do domu se část jeho sousedů po tragédii už nevrátila, prázdný zatím zůstává i byt, na který zaútočil žhář.

Rodina Antonína Začala v domě ale dál bydlí. „Kdyby to byl zkrat elektriky, možná bych uvažoval o stěhování. Ale tohle byl zkrat jednoho člověka,“ vysvětluje. O trestu pro žháře má jasno. „Doživotí, nic jiného si nezaslouží.“

Ukončení vyšetřování původně žalobce předpokládal už na jaře, ale prošetřování případu zdržela pandemie koronaviru, kvůli níž se odkládaly výslechy.

Nyní vyšetřování konečně míří ke zdárnému konci. „Do konce srpna budou dokončeny všechny vyšetřovací úkony. V srpnu se pak uvidí, jaký bude další postup,“ řekl redakci MF DNES před nedávnem státní zástupce Michal Król. Ten rovněž zmínil, že obviněný muž usiluje o dohodu o vině a trestu. Pachatel, který je obviněný z vraždy a obecného ohrožení, by se tak v případě, že se plně dozná a bude souhlasit s trestem, vyhnul soudnímu procesu s dokazováním.

Žulovou pamětní desku, která připomíná největší neštěstí v novodobé historii Bohumína, nechalo město v červnu zapustit do země v blízkosti inkriminovaného věžáku v Nerudově ulici.

Hrůzné okamžiky srpnového podvečera na ní symbolizuje datum zapsané římskými čísly. Jinak má památník čistý a jednoduchý vzhled. „Koresponduje s postojem obyvatel města. Ti na oběti ani samotnou událost nikdy nezapomenou, už se k ní však nechtějí neustále vracet a stále dokola si ji znovu vybavovat,“ uvedla mluvčí bohumínské radnice Jana Končítková.

I proto k výročí tragédie město oficiální pietní akci u památníku neorganizovalo. „Je to dobře. Vadilo mi, jak se tedy dělaly po té tragédii velké sešlosti. Mělo by se to uctít v klidu, v tichosti. Tak, jak to udělal starosta, který dnes ráno přišel, zapálil svíčku a v tichosti odešel,“ řekl v neděli ráno obyvatel přízemního bytu domu.

Dalším lidem, kteří v neděli navštívili pietní místo, do řeči nebylo. Vzpomínku a účast vyjádřili zapálenou svíčkou nebo položením kytice.

Solidaritu s rodinami obětí prokázali lidé loni v peněžní sbírce. Na účet tehdy poslali přes tři miliony korun.

Obviněný čeká na trest ve vazbě, kam byl umístěn po činu: